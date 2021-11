Así es el Lamborghini que utilizó Wanda Nara para la entrevista con Susana Giménez en París

Wanda Nara posando en París con el Lamborghini Huracán, con el que protagonizó una polémica en julio 2020 y con el que ahora fue a buscar a Susana para grabar la entrevista de la que habla tanta gente

El Salón de Frankfurt de 2015 fue el escenario para presentar en sociedad, al heredero del Lamborghini Gallardo Sypder. Su nombre era Huracán LP 610-4 Spyder, y el efecto que causó fue el esperado, transformándose en un objeto de deseo de los amantes de los autos súperdeportivos.

Como todo Spyder, al no tener techo rígido y permanente, su coeficiente aerodinámico no es el ideal, sin embargo, un profundo estudio en túnel del viento, le permitió a los diseñadores de Lamborghini, mejorar un 50% en carga aerodinámica al Gallardo, lo que significó todo un gran avance. Su condición de descapotable la pierde al colocar el techo de lona, de accionamiento eléctrico, que en apenas 17 segundos, permite cubrir el habitáculo, siempre y cuando el automóvil no supere los 50 km/h. El sistema, por precaución, no funciona a partir de esa velocidad.

El Huracán Spyder es un auto descapotable con un diseño que permite tener la misma performance que una versión coupé y se pueda hablar en tono normal cuando se viaja en su habitáculo

Al tener una versión coupé con techo cerrado tan exitosa como el Huracán, los ojos de la crítica se posarían sobre este modelo sin techo con mucha más exigencia que sobre otros nacidos con el concepto Spyder. Sin embargo, haber estudiado cada detalle de las piezas nuevas que montaron sobre esta versión, permitieron que el auto fuera calificado como una verdadera obra de arte.

El Huracán LP 610-4 Spyder tuvo muchos adeptos del mundo del deporte, y el futbolista Mauro Icardi fue uno de ellos. Lo compró en 2016, cuando era todavía una novedad en el mercado, y cuando él todavía jugaba en el Inter de Milán. Con su pase al PSG, Icardi se llevó todos sus autos a París, donde su mediática esposa, Wanda Nara, protagonizó algún episodio polémico en julio del año pasado, al grabar un video conduciéndolo por las calles de la ciudad luz.

Mauro Icardi y Wanda Nara sobre el Huracán Spyder, que compraron en 2016, cuando el futbolista todavía jugaba en el Inter de Milán

El Huracán se encuadra en la clasificación de supercars, la categoría previa a los Hypercars que está reservada a aquellos que superan los 1.000 CV de potencia. Este Lamborghini tiene un motor trasero central de arquitectura V10 y 5,2 litros de cilindrada. Esto le permite alcanzar una potencia de 610 CV cuando llega a las 8.200 RPM. Gracias a lo liviano de su carrocería, que apenas supera los 1.500 Kg, este automóvil tiene una relación peso/potencia de 2,53 Kg/CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, y de 0 a 200 km/h en 10,2 segundos, alcanzando una velocidad punta de 324 km/h.

Otro punto que incide en sus altas performances, es que se trata de un súperauto con tracción en las cuatro ruedas, las cuales reparten la potencia electrónicamente desde una caja automática de 7 velocidades con doble embrague, que Lamborghini ha bautizado como “Doppia Frizione”. En la consola central no hay palanca de cambios, pero sí hay dos bieletas detrás del volante, para elegir cambiar las marchas si se desea “sacar toda la furia” del V10 atmosférico para una conducción deportiva.

El interior del Huracán, no tiene palanca de cambios sino un mando que selecciona el movimiento hacia adelante o atrás. Es automático con bieletas detrás del volante

Y un dato curioso que empiezan a incorporar muchas marcas en sus modelos más performantes, es que para evitar el alto consumo, pero especialmente para bajar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero cuando el auto no está en un tránsito deportivo, el motor V10 desacopla para el tránsito urbano, la mitad de sus cilindros, transformándose en un motor mucho más económico y menos agresivo para el medio ambiente.

Todas las miradas atentas ante la presencia del Lamborghini Huracán Spyder de Wanda Nara en París

Un detalle final está referido al confort interior al momento de circular en el modo natural del auto, es decir, descapotable. El diseño aerodinámico de cada parte de su perfil, permite que en el habitáculo, se pueda mantener una conversación normal entre los ocupantes, escuchar música sin tener que levantar el volumen más de lo normal, o tener una conversación o una grabación de un video con un teléfono celular, sin tener que levantar el tono de voz. Un detalle, que seguramente le interesó más a Wanda que a Mauro al decidir la compra de este Huracán Spyder.

