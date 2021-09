La edición limitada de una exitosa 4x4 diseñada en Latinoamérica

La nueva Nissan Frontier X-Gear+ es una edición limitada de sólo 250 unidades

Nissan Argentina lanza al mercado la nueva edición limitada de su pickup Frontier X-GEAR+ (X-GEAR Plus), que no hace otra cosa que redoblar la apuesta tras el éxito de la versión X-GEAR lanzada apenas un año atrás. Esta versión limitada se compone de 250 unidades. Se trata de un vehículo con un diseño exclusivo, dotado de mayor tecnología y especialmente más confort, algo que para una pickup no es sencillo lograr sin perder lo más importante, su performance.

Visualmente, el equipo Nissan Design of Latin America (NDLA), que trabaja exclusivamente en desarrollos para la región, ha elaborado detalles como la barra X-GEAR+, y los estribos laterales y las barras de techo en color negro en combinación con llantas de aleación 18″. La estética Plus se completa con el frente en color negro y molduras laterales distintivas. Su estética exterior original, se puede encontrar combinada en tres colores diferentes: gris cuarzo, negro perlado y blanco hielo.

Barras laterales, llantas y barras de techo en color negro son algunas cualidades distintivas de esta edición X-Gear+

“La edición limitada de Frontier X-GEAR+ es una combinación perfecta de diseño, potencia y confort de manejo. Con esta versión, buscamos llegar a aquellos consumidores que eligen una pickup con diseño que se distinga , con personalidad, y que valoran al mismo tiempo contar con equipamiento de tecnología y confort que hoy ofrecen las versiones tope de gama de nuestra pickup” comentó Lourdes Duran, Gerente de Marketing Vehículos comerciales de Nissan Argentina.

Hay tres colores a elección, todos personalizados con las características Plus de alta gama de la pickup Frontier X-Gear

Equipamiento

El equipamiento de la versión Plus incorpora elementos de un vehículo tope gama, lo que incluye 6 airbags (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina), techo vidriado con accionamiento eléctrico, asientos con tapizados de cuero, los delanteros además son calefaccionados, y en el caso de la butaca del conductor, de comando eléctrico. Además, el climatizador automático es bi-zona, permitiendo un mejor ajuste para las plazas traseras. Los asientos traseros, además tiene sistema de retención de sillas infantiles tipo Isofix.

Tapizados de cuero en las butacas, que además son calefaccionadas en las plazas delanteras. Atrás, con climatizador bi zona y asientos con sistema Isofix de retención de sillas infantiles

Tecnológicamente, esta versión X-GEAR+, cuenta con el sistema de audio Nissan Connect con pantalla táctil de 8′' y conectividad con los sistemas Android Auto®, CarPlay®, conexión vía Bluetooth y USB, tecnología inteligente I-Key con ingreso sin llave y botón de arranque. Además tiene el ventajoso Sistema Around view monitor con 4 cámaras con modo Offroad, que permiten controlar 360 grados alrededor de la pickup antes de decidir una maniobra en la que sea conveniente saber con qué obstáculos se puede encontrar el conductor.

Sistema Around view monitor con 4 cámaras con modo Offroad para ver 360 grados en situaciones que sea necesario contar con ese complemento visual

Mecánica

Mecánicamente, está propulsada por el poderoso motor 2,3L. bi-turbo diésel de 190 CV y un toque de 450 Nm, que se transmiten a las cuatro ruedas a través de una caja automática de 7 velocidades.

El tanque de combustible es de 80 litros, su capacidad de arrastre sigue siendo de 3.500 kg de tráiler con freno, de 700 kg de tráiler sin freno y la capacidad de carga con pasajeros incluidos es de 1.039 kg.

Techo vidiriado de accionamiento eléctrico, es otra de las caracteríticas de confort de alta gama de esta edición limitada a 250 unidades

Seguridad activa

En cuanto a sistemas de seguridad activa, cuenta con ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado de Emergencia, Control de estabilidad y tracción (VDC), Asistente de ascenso en pendiente (HSA), Control de descenso en pendiente (HDC) y diferencial de deslizamiento limitado (B-LSD).

La pickup Nissan Frontier X-GEAR+ tiene un precio sugerido de $6.655.000 con 5 años de garantía o 150.000 km.

SEGUIR LEYENDO