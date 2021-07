Seguridad vial: nuevas normas para trailers y una alerta respecto al tuning

Cada año, en la primera semana de julio es la Semana de la Seguridad Vial a nivel mundial. La ANSV Argentina emitió un documento que vale la pena mencionar

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación emitió un documento que intenta crear conciencia respecto a la modificación de autos, y recuerda una nueva norma para el patentamiento de trailers que entra en rigor en noviembre

Este año, el documento publicado por la ANSV destaca tres puntos sobre los cuales ponen énfasis para prevenir accidentes viales. El primero, el más habitual y fundamental para recordar cada año es el referido a la Verificacioón Técnica Vehícular (VTV) que automóviles y motocicletas deben cumplir anualmente.

Más allá de la obligatoriedad, la VTV (Verificación Técnica Vehicular) es muy útil para conocer el estado de nuestro automóvil o motocicleta

Las motos deben realizar una revisión anual a partir del primer año de antigüedad y los vehículos de uso particular deben realizar la primera RTO/VTV a partir del tercer año del patentamiento original y luego también anualmente.

La revisión consta del chequeo del estado general del vehículo; neumáticos, chasis, dirección y tren delantero, sistema de rodamiento, parabrisas, lunetas y cristales laterales que permitan una visión correcta y sin deformaciones, limpiaparabrisas, espejos retrovisores, sistema de suspensión, luces reglamentarias, sistema de frenos, accesorios de seguridad, dispositivos del sistema instrumental y registro de las operaciones, elementos para emergencia, y contaminación ambiental. Nada nuevo, aunque siempre hace falta recordarlo.

Pero los dos puntos siguientes contienen datos y temáticas interesantes para conocer.

La nueva patente para los trailers entra en vigencia el 1 de noviembre de 2021, un año después de lo anunciado originalmente, a causa de la flexibilización que impuso la Pandemia para este tipo de vencimientos

Trailers con nuevo régimen de patentamiento

El segundo ítem es el referido a trailers. La ANSV dispuso en marzo de este año la aprobación de un modelo de informe técnico que será requisito previo al otorgamiento del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV). Este certificado es uno de los requerimientos para el trámite de patentamiento de acoplados, remolques y trailers destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar remolcados por automotores particulares.

En esta situación quedan todos los trailers nuevos y especialmente los usados que pertenecen a la categoría O1 (trailers de hasta 750kg incluída la capacidad de carga), que no tenían legislación respecto a normas de seguridad, simplemente circulaban registrados con una patente que era una extensión de la que pertenecía al automóvil que lo arrastraba, con el número 101 delante.

Ahora esos trailers tendrán su patente de trailer, y para eso deberán pasar una inspección técnica de la cual surgirá un certificado habilitante. Ese certificado deberá ser elaborado y emitido por los talleres de RTO/VTV registrados en la ANSV, o a través de un ingeniero matriculado con incumbencias en la materia. Es importante saber que a partir del 1° de noviembre de 2021 no se podrá circular más con la patente 101 actual de este tipo de vehículos. Dato para tener en cuenta.

Reformar el rodado de un auto no es aconsejable, puesto que todos los elementos accesorios están diseñados para el rodado original

Tunning o reforma de autos originales

Este es un tema muy interesante para evaluar e incluso para extender en otros artículos futuros. La ANSV no emite más que un documento informativo, no hay una legislación que limite o prohíba la práctica conocida como tuning o tuneo , que no es otra cosa que una modificación a los parámetros de los autos originales.

La ANSV pone especial énfasis en que esta práctica puede causar serios riesgos, ya que el vehículo pierde las prestaciones para las que fue diseñado y no responde a las situaciones de peligro de manera efectiva. Y aquí hay una mención muy oportuna de la Federación Argentina de la Ingeniería Especializada (FADIE): “Los fabricantes de vehículos automotores trabajan en proyectos durante años hasta obtener un producto final que cumpla con determinadas especificaciones técnicas de desempeño y de seguridad activa y pasiva”.

Los autos muy antiguos suelen ser objeto de grandes reformas para tener un auto especial a un costo relativamente bajo. Y lo que parece un beneficio, es en realidad más peligroso aún

El tuning como una reforma de esas especificaciones de los autos, suele afectar el tamaño de los neumáticos, la altura del auto al piso, la dureza de las suspensiones, las luces reglamentarias, algún elemento del sistema escape, y también la aerodinámica de los autos. Alterar esos parámetros puede traer consecuencias negativas para la vida útil de algunas piezas, pero también alterar el desempeño de un auto en ciertas circunstancias.

Cambiar el rodado de un auto puede traer problemas grandes o no tanto según la nueva medida a la que se lleve, pero variar la altura sí, porque un auto cambia el centro de gravedad, afectando, por ejemplo, la respuesta en frenadas exigentes. Cambiar la dureza de las suspensiones puede generar un mayor consumo de los neumáticos, pero también un menor control del automóvil en pisos resbaladizos y en maniobrabilidad. Agregar un alerón puede parecer un cambio más estético que aerodinámico, pero puede cambiar considerablemente el comportamiento de un auto por tener un spoiler o un ala trasera. Además puede alterar es la visibilidad hacia atrás.

Agregar alerones a un auto que no fue diseñado para alojarlo, tiene consecuencias de rigidez estructural, de inestabilidad a partir de cierta velocidad, y de reducción de la visibilidad trasera

Cada día es más frecuente detectar cuando una fábrica está ensayando un nuevo modelo antes de ponerlo en circulación. Antes no nos dábamos cuenta porque los autos de prueba pasaban desapercibidos, pero ahora, que son camuflados con un vinilo para tapar partes que permitan identificar de qué auto se trata, nos damos cuenta a simple vista que se trata de un auto en período de ensayo. ¿Saben qué es lo que están probando? La altura de las suspensiones, la dureza, la maniobrabilidad con un tipo o medida de neumático y llanta, y cosas por el estilo.

En las motos, desde el área específica de la ANSV que se encarga de la seguridad de los motociclistas, también detallan que existe la costumbre de “personalizarlas”, y que en esta acción, a veces se comete el error de modificar aspectos que tienen que ver con la seguridad, como la quita de los espejos y de los faros de iluminación, el alargamiento de la horquilla, el recorte de la estructura de la moto y la eliminación de algún elemento.

Los autos preparados en Europa o Estados Unidos, tienen certificaciones homologadas y son verdaderamente muy costosos

Las versiones deportivas de muchos autos se producen directamente en las fábricas. Las personalizaciones autorizadas que solemos ver en Europa o EE.UU. son muy costosas e integrales. Cuando se cambia un parámetro de un vehículo, se deben cambiar los elementos que esa modificación afectará indirectamente también , y ese trabajo lo debe hacer un ingeniero o diseñador calificado, con las herramientas adecuadas. El tuning casero o improvisado, solo pone en riesgo el auto modificado y sus ocupantes, pero también otros, eventuales, que puedan afectarse con un mal comportamiento de un vehículo a causa de esa práctica.

Si los ingenieros especializados se toman tanto tiempo para agregar o reemplazar determinada pieza, por algo debe ser.

