La reconstrucción de Hiroshima demandó años. Los primeros trabajos en la urbe devastada, los más dolorosos porque había que recorrer un escenario fantasmal y descubrir el velo de la tragedia, tuvieron el soporte de un pequeño vehículo que había sido desarrollado antes de la Segunda Guerra Mundial pero que no perdió vigencia porque, por su porte, permitía moverse más fácilmente entre los escombros. El Mazda-GO era un triciclo, mezcla de moto con pequeña pick up, que no sólo fue clave en el renacer de la ciudad, sino que también ayudó a su fabricante mantenerse activo en el peor momento de su historia centenaria.