Genio con mal genio, Enzo Ferrari edificó una vida como el más afamado constructor de autos deportivos del mundo con dos características antagónicas: la admiración que se sigue desparramando puertas afuera de la planta de Módena, y una subordinación rayana con el miedo que se esparció entre sus trabajadores cuando Il Commendatore montaba en cólera. El verbo perder no era bienvenido en su vocabulario, así que la historia de su primer auto, al que no pudo ponerle su propio nombre por un compromiso que tenía firmado, más que como una derrota debe ser considerada como el combustible que le permitió, años más tarde, convertirse en una leyenda. Y que ese mismo modelo con el que intervino por primera vez en la competición con estructura propia no fuera exitoso porque las dos unidades que presentó abandonaron cuando iban ganando, motivó todavía más su afán perfeccionista, el que permanece como legado perenne en el Cavallino Rampante.