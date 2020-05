Amante de la velocidad y de los autos sport, Ferlaino era aficionado al automovilismo pero no llegó a libar en el terreno profesional. Por eso sus apariciones fueron más bien esporádicas. Fue de ese modo que los dos años siguientes no mantuvo la regularidad competitiva. En 1962 repitió un octavo puesto en el GT Trophy de Momza, su única intervención, todavía con el Lancia Appia. El 5 de mayo de 1963, en dupla con Mario Costantini, debutó en la Targa Florio pero no pudo concluir la competencia, ya en la conducción de un Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato. El 7 de julio de ese mismo año, con un Alfa Romeo Giulia TI, no pudo largar en el Rally de Wiesbaden, su primer intento más allá de las fronteras de su país.