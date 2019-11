Faltando apenas dos meses para el cierre del período, hay tres marcas que no se bajan del podio de las más vendidas: Volkswagen, Toyota y Renault, aunque la pelea directa por el 1 parece limitada solamente a las dos primeras. La alemana, apoyada en su pick up Amarok, un histórico caballo de batalla como el Gol, más el nuevo Polo y la irrupción a mitad de año del T-Cross, le lleva casi 3 mil unidades de ventaja a la japonesa. Toyota pelea con el Etios y una líder histórica, la pick up Hilux.