El Chevrolet New Onix Plus, fabricado en Brasil y lanzado hace semanas, que ofrece Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y seis bolsas de aire como equipamiento estándar: dos frontales, dos laterales de cuerpo y dos de cortina. Según Latin NCAP, “el New Onix Plus mostró un desempeño bueno en los tests de impacto frontal, lateral y lateral de poste para los ocupantes adultos y niños”. Este Chevrolet también ofrece el Sistema de Aviso de Cinturón de Seguridad (SBR) como equipamiento estándar en los asientos delanteros y en las tres posiciones en las plazas traseras; algo que no es muy común en América Latina.