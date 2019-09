Como la rueda se mueve por inercia aun cuando se apagó la fuerza de tracción, la industria automotriz no detiene su capacidad de explorar e innovar incluso cuando la realidad se endurece, los mercados se aplacan, las ventas se desaceleran. La caída argentina es una muestra insignificante en medio de la preocupación global que en estos tiempos se mueve al compás de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y los avatares del Brexit británico. Pero como el movimiento se demuestra andando, Carlitos Balá dixit, el Salón de Frankfurt no sólo le abrió definitivamente las puertas a la movilidad eléctrica, con una batería de modelos con propulsión sustentable, sino que también se reservó espacio para las excentricidades propias de estas exhibiciones. Para que, si hay crisis, que no se note…