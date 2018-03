"No puedo creer que lo hayan destruido. Cuando vi el video me sentí físicamente enfermo, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago", dijo en diálogo con los medios locales. "Ese automóvil fue mi orgullo y alegría. Me costó alrededor de 248 mil libras (casi 350 mil dólares)", describió. Ahora, ese Ferrari 458 Spider es un compacto de chatarra y denuncias presentadas en la justicia británica.