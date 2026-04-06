Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

MIN 90+1 : tiro de esquina a favor de Chivas. Las acciones no generaron más peligro y Keylor Navas despejó para seguir con el juego.

MIN 90+3 : tarjeta amarrilla para Memo Martínez y Diego Campillo por una fuerte entrada en donde se hicieron de palabras, se calientan los ánimos en el cierre del juego.

MIN 90+4 : en una jugada en el área chica de Keylor Navas, Guadalajara pidió penal por una fuerte entrada sobre el Piojo Alvarado, reclaman para la revisión del partido.

MIN 90+7 : después de la revisión en VAR, el árbitro concedió penal para Guadalajara.

MIN 90+11 : Armando La Hormiga mandó un balón bajo, aunque Keylor Navas adivinó la dirección del esférico, no alcanzó a parar el disparo y se empata el partido.

En los últimos segundos de tiempo agregado, el árbitro marcó penal a favor del Rebaño y la Hormiga cobró el disparo, así que con doblete de Armando González rescataron el empate.

A lo largo del primer tiempo, Pumas se adelantó en el marcador con goles de Uriel Antuna y un autogol de José Castillo, lo que les permitió irse al descanso con la ventaja de 0 - 2. Pero en la parte complementaria, el equipo de Gabriel Milito salió al ataque y consiguió el empate.

En un partido lleno de jugadas y oportunidades de goles, Armando La Hormiga González llevó al Guadalajara a rescatar un empate ante Pumas, partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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