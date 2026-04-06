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Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

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04:20 hsHoy

Chivas empata con Pumas en la Jornada 13 del Clausura 2026

En un partido lleno de jugadas y oportunidades de goles, Armando La Hormiga González llevó al Guadalajara a rescatar un empate ante Pumas, partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

A lo largo del primer tiempo, Pumas se adelantó en el marcador con goles de Uriel Antuna y un autogol de José Castillo, lo que les permitió irse al descanso con la ventaja de 0 - 2. Pero en la parte complementaria, el equipo de Gabriel Milito salió al ataque y consiguió el empate.

En los últimos segundos de tiempo agregado, el árbitro marcó penal a favor del Rebaño y la Hormiga cobró el disparo, así que con doblete de Armando González rescataron el empate.

04:20 hsHoy

MIN 90+12: se termina el juego y Chivas rescata el empate.

Marcador Chivas 2 - 2 Pumas

04:17 hsHoy

¡Goooooooooool de Chivas!

MIN 90+11: Armando La Hormiga mandó un balón bajo, aunque Keylor Navas adivinó la dirección del esférico, no alcanzó a parar el disparo y se empata el partido.

04:16 hsHoy

MIN 90+9: tarjeta amarilla para Memo Martínez

04:15 hsHoy

¡Penal para Chivas!

MIN 90+7: después de la revisión en VAR, el árbitro concedió penal para Guadalajara.

04:12 hsHoy

VAR revisa la jugada

MIN 90+5: el árbitro irá al VAR para revisar la última jugada.

04:11 hsHoy

MIN 90+4: en una jugada en el área chica de Keylor Navas, Guadalajara pidió penal por una fuerte entrada sobre el Piojo Alvarado, reclaman para la revisión del partido.

04:10 hsHoy

MIN 90+3: tarjeta amarrilla para Memo Martínez y Diego Campillo por una fuerte entrada en donde se hicieron de palabras, se calientan los ánimos en el cierre del juego.

04:07 hsHoy

MIN 90+1: tiro de esquina a favor de Chivas. Las acciones no generaron más peligro y Keylor Navas despejó para seguir con el juego.

04:06 hsHoy

MIN 90: se agregan 6 minutos de compensación

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