La versión entrada de gama del modelo más económico del fabricante alemán cuesta 228.270 pesos. Es la variante Take de tres puertas, ya que la opción de cinco puertas reviste un valor de 242.453 pesos. Butaca regulable del conductor, aire acondicionado, llantas de catorce pulgadas, transmisión manual de cinco cambios y motor 1.0 de 75 caballos de fuerza es el equipamiento que comparten las dos versiones del Up! que se ubican por debajo de los 250 mil pesos. Las otras siete opciones se distribuyen entre el Move, el High, el Cross y el Pepper, la versión tope de gama que cuesta 334.567 pesos: el Up! más caro del mercado argentino.