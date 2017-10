Ahora el ejemplar pertenece al valioso garage de la familia Sielecki, propietaria de una de las flotas de autos clásicos más notables del país. Pero antes, la unidad había conformado la selección de dos colecciones estadounidenses que la hacían desfilar por convenciones en todo el mundo. En Pebble Beach, ya había conquistado el premio "The Best of Show". Coleccionistas posicionan a los Bugatti Type 57 C construidos en la década del treinta, con aspecto y mecánica impecable, por encima de los diez millones de dólares. Semejantes credenciales lo convierten en el auto clásico más deseable de la Argentina.