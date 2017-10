Porsche se une así a Cadillac y Volvo, dos compañías que experimentaron con servicios de suscripción similares. Book by Cadillac y Care by Volvo ofrecen modelos de primera línea que simulan sistemas de car sharing. La industria automotriz prepara el campo para revolucionar sus estructuras fundacionales. No será el auto eléctrico ni el vehículo autónomo lo que transformará las bases de lo establecido: el auto como propiedad privada será una práctica anticuada.