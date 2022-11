Recent Articles

A new window in the Olympic building

The first edition of the Central American and Caribbean Sea and Beach Games was held in the Colombian city of Santa Marta during the last week with the presence of five Olympic sports and tickets to the Santiago 2023 Pan American Games.

Una nueva ventana en el edificio olímpico

La primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Santa Marta durante la última semana con la presencia de cinco deportes olímpicos y pasajes a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

A stunner in the latest FIBA Men’s Basketball World Ranking

The United States no longer holds the top spot, a position they held for 12 consecutive years.

Histórico paso del COI: mismo número de mujeres y hombres en las comisiones

Las comisiones del COI se reúnen en Lausana y por primera vez tienen la misma representación de hombre y mujeres. La nueva estructura también cuenta con la presencia de atletas refugiados.

IOC’s historic step: equal number of women and men on committees

The IOC committees are meeting in Lausanne and for the first time have equal representation of men and women. The new structure also has the presence of refugee athletes.