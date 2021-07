“Lo virtual se convierte en real” y el final del deporte “como momento de entretenimiento”: entrevista en profundidad con uno de los hombres más poderosos del olimpismo

Yiannis Exarchos, CEO de OBS

TOKIO - Llegar a la oficina de Yiannis Exarchos en el corazón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es una especie de viaje al futuro. El IBC (International Broadcasting Centre) se ve, como siempre, más moderno y potente que el MPC (Main Press Center). En el camino se encuentra la sala de proyección 8K, más adelante la sala de control de calidad de imagen, donde Mark Wallace, Jefe de Producción, comprueba obsesivamente cada detalle con su entregado equipo.

Unos metros antes, el ejército de personas dedicadas a cuidar y editar el archivo es impresionante. Cada uno en su mesa, en silencio y en su propio mundo, se encarga de que el recuerdo de los Juegos nunca se desvanezca. Por eso el archivo tiene tres ubicaciones físicas diferentes: si una falla, las otras dos sirven de respaldo.

Todo es enorme, todo es de última tecnología en Olympic Broadcasting Services (OBS), un animal fascinante que es como esas esponjas disecadas que ocupan un espacio mínimo: si se les echa agua, inmediatamente multiplican su tamaño. Por eso OBS trabaja en tiempos normales con 200 personas y durante los Juegos llega a casi 8.000, según Konstantinos Vernikos, un hombre con una larguísima experiencia en el sector y una de las manos derechas de Exarchos.

Sí, todo es enorme y vanguardista hasta que se entra en el despacho del director general de Olympic Broadcasting Services (OBS), un pequeño cubículo sin ventanas, completamente blanco.

Blanco como la imagen habitual de una isla griega. Y griego es Exarchos, que en los primeros momentos de la conversación con Around the Rings deja claras dos cosas: los Juegos de Tokio son los más grandes de la historia, y el hecho de que se celebren sin público es “la parte triste de esta historia”.

Exarchos, de 56 años, es un hombre que combina palabras claras con constantes dosis de humor, pero también conoce las reglas de la diplomacia olímpica. A ellas apela cuando ATR le pregunta si alguna vez imaginó, cuando se postuló como posible la candidatura de las dos Coreas, el trabajo conjunto de la OBS con la televisión norcoreana.

“Estaría dispuesto a trabajar con cualquier nación. He trabajado con muchos países y he visto muchos puntos en común entre todos nosotros. No tengo ninguna duda de que esto funcionaría”.

Una de las salas de control de OBS en Tokio

- Estamos en Tokio, pero Pekín está a sólo seis meses de distancia. ¿Cómo lo afrontan?

- Pekín ya ha empezado para nosotros. En estos momentos tenemos a 50 personas trabajando en la construcción del IBC en Pekín. El Comité organizador ya nos ha entregado el IBC, y hemos hecho la ceremonia con parte de nuestro equipo allí y parte de nuestro equipo en Tokio. La operación en Pekín ha comenzado antes de la ceremonia de inauguración en Tokio. Tuvimos que reprogramar muchas de las operaciones, el movimiento del equipo, lo que tiene que ir allí, lo que tiene que permanecer aquí para los Juegos Paralímpicos... Tenemos una operación en tres ciudades en este momento: Tokio, Pekín y Madrid.

- ¿Esto significa que parte de su equipo volará directamente a Tokio cuando terminen los Juegos Paralímpicos en septiembre?

- Una vez que todo esté terminado aquí, algunas personas y muchos equipos volarán directamente de Tokio a Pekín. Lo hemos considerado como una operación continua desde febrero de 2021 hasta finales de marzo de 2022.

- ¿Qué ocurrió con OBS el año pasado cuando se aplazaron los Juegos?

- Cuando se aplazaron los Juegos teníamos 150 personas aquí. Estábamos a un cinco por ciento de terminar la construcción del IBC y estábamos instalando parcialmente los equipos. En ese momento lo congelamos todo. Lo embalamos todo y conectamos todos los equipos que dejamos en Tokio para poder monitorizarlos desde Madrid (sede de OBS) y ver su estado a lo largo del año. Y luego trajimos a la gente a Europa, Estados Unidos y Australia durante abril, que fue uno de los meses más difíciles. En España tuvimos un cierre total. Durante ese tiempo estuvimos reubicando al equipo de Tokio.

- Cuando compara Tokio 2020 con Río 2016, ¿qué es diferente?

- Tenemos que entender que los Juegos de Tokio son los más grandes de la historia. Tenemos cinco deportes nuevos, estos Juegos son significativamente más grandes que los de Río y mucho más complejos. No tenemos un Parque Olímpico, un centro que concentre la mayoría de los deportes, todas las sedes están distribuidas, lo que supone una complejidad adicional. La calidad de las instalaciones es máxima y se entregan a tiempo. En Río tuvimos desafíos.

- Desafíos suena a una palabra muy diplomática...

- (risas) Le tengo mucho cariño a Brasil y a Río y tengo muy buenos recuerdos. No es un secreto que en Río incluso días antes de los Juegos hubo problemas, había terrenos de juego que no estaban listos, no hace falta recordar la piscina de clavados y una serie de cosas más. Eso no es un problema aquí. La forma en que se planifican y ejecutan las cosas en Japón, un país muy, muy estructurado, muy reacio al riesgo, es que todo tiene que estar planificado con mucha antelación.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, el presidente del COI, Thomas Bach, y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, participan en la Ceremonia de Entrega de la Bandera durante la Ceremonia de Clausura del día 16 de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el Estadio de Maracaná el 21 de agosto de 2016 en Río de Janeiro, Brasil. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

- ¿Diría usted que no hay mayor distancia en cuanto a forma de organizar unos Juegos que entre Río y Tokio?

- Diría que no hay dos operaciones más diferentes que estas dos. En Brasil la gente hace que las cosas sucedan, no porque tengan un plan, sino porque en un momento dado harán lo que sea necesario, y así lo hacen. Y aquí hay una cultura mucho más estructurada y reacia al riesgo, y esto no siempre es fácil, porque a la gente no le gusta salir de su zona de confort. Además, la pandemia cambia constantemente la situación y las medidas. Esto ha sido un reto. Comparto totalmente la preocupación y el deseo de ofrecer unos Juegos muy seguros, y creo que lo estamos consiguiendo, y esto es lo más importante. Pero al mismo tiempo hay algunas limitaciones en la operación. Lo único que realmente sigo echando de menos aquí es la presencia de los espectadores. Respeto totalmente la decisión, pero creo que esta es la parte triste de la historia. Hemos hecho muchas cosas para intentar minimizar este problema. Por ejemplo, hemos creado lo que llamamos el momento del atleta, un momento de interacción en vivo entre el atleta y sus amigos o familiares. Así los atletas sienten que no están en una sesión de entrenamiento, sino en la verdadera competición olímpica. Tenemos que ser sinceros, no se puede sustituir la presencia humana en ningún evento deportivo, y mucho menos en los Juegos, sabemos lo que significan los Juegos para una nación, la fuente de orgullo que son.

- La ceremonia de apertura en un estadio vacío debe haber sido un reto para usted, ¿verdad?

- Sí, lo ha sido. La ceremonia ha cambiado a lo largo de las diferentes fases de la pandemia y se ha adaptado al estado de ánimo general del país. Una ceremonia de apertura es una celebración de la cultura, de la gente del país y de los atletas. Tener una ceremonia de apertura en la que no se puede tener una representación del país y los atletas tienen que pasar rápido y demás, supone obviamente algunas limitaciones. Dicho esto, tuvimos que lidiar con un equipo muy, muy creativo, encabezado por Hioki Takayuchi, que es un joven productor brillante, siempre con una sonrisa. Nos entregó un espectáculo que ha sido el mayor evento televisivo de los últimos diez años en la televisión japonesa y con niveles de atracción similares a los de 1964. El elemento del dron fue una especie de celebración de todo el mundo sobre toda la ciudad, la parte de Imagine que fue un momento internacional. Había una serie de soluciones...

- Los pictogramas humanos. Fue un momento muy único y muy japonés, ¿no?

- Fue un momento brillante desde su concepción y sabíamos que si funcionaba bien sería fantástico. No funcionó bien en los ensayos, pero sí en la ceremonia. Era técnicamente muy complicado. Movimientos especiales, cámaras especiales. En la ceremonia, esa es la magia de los Juegos, funcionó perfectamente.

Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 - Estadio Olímpico, Tokio, Japón - 23 de julio de 2021. Se ven artistas que representan pictogramas durante la ceremonia de apertura REUTERS/Fabrizio Bensch

- ¿Es más grande que nunca la brecha entre los Juegos in situ y los Juegos por televisión?

- La verdad es que no. De hecho, creo que esta brecha se está cerrando. ¿Por qué? Hemos intentado durante la cobertura de los Juegos Olímpicos algo tan inmersivo como sea posible. Ofrecer la oportunidad a todo el mundo de tener la sensación de estar realmente allí. Producimos 9.400 horas de contenido para estos Juegos. La competición son aproximadamente 3.500 horas. Todo el resto son formas de contenido que realmente crean y recrean esta atmósfera especial en torno a los Juegos. Todo lo que hace que los Juegos Olímpicos sean realmente únicos y no sólo una colección aleatoria de competiciones deportivas. La forma en que la gente vive los Juegos ahora es mucho más amplia y diversa. Intentamos cerrar el ciclo devolviendo a la ciudad la reacción de la gente. Tendremos más de 4.500 millones de personas viendo los Juegos, quizás más. Sabíamos que los atletas entrarían en una sede vacía, sin espectadores, pero serían vistos por cientos de millones de personas que se emocionarían,que gritarían en sus casas. La tecnología nos permite cerrar el ciclo. Al cuarto día de los Juegos ya teníamos 60 millones de reacciones de todo el mundo.

- ¿Quiere decir que lo virtual se convirtió en real?

- Lo virtual se convirtió en real, porque en realidad no se trata de realidad virtual, sino de gente real animando a sus equipos.

- Esto también está relacionado con la forma en que hemos estado viviendo durante el último año y medio a causa de la pandemia.

- Exactamente. Lo que se ha convertido en una carga, pero en este sentido es realmente algo que ayuda a los atletas. No están solos, representan los deseos y las esperanzas de la gente de todo el mundo. La otra cosa es conectar a los atletas con sus amigos y familias, que es otra de las historias tristes de estos Juegos. Cuando un atleta termina su actuación lo primero que se puede decir es que se giran y buscan los ojos de alguien importante para ellos en el estadio, comparten el momento con aquellos a los que más quieren. Aquí no pueden, así que hemos creado el momento del atleta, que es incluso antes de ir a la zona mixta. Por ejemplo, Tom Daley celebrando con sus amigos en casa. Esto es súper importante para los atletas, pero también para la transmisión, proporciona un momento más humano en la cobertura. Ya sabes... Michael Phelps es el atleta más condecorado de la historia olímpica, la gente lo conoce muy bien, pero también conocen a su madre muy bien, por la reacción y la conexión entre ambos.

- Y esta tecnología y experiencia llegó para quedarse...

- Teníamos previsto hacer algo así en Pekín. Lo aceleramos cuando se anunció que no habría espectadores internacionales. Y cuando supimos que ni siquiera habría espectadores locales... Estamos aprendiendo mucho.

- Hoy vi la tecnología 8K, y lo más sorprendente y novedoso es el fin del foco, ya no es necesario enfocar a una persona o un aspecto concreto de la imagen. Es un gran cambio...

- Es un continuo. Antes intentabas poner los Juegos Olímpicos en el marco definido por un televisor. Ahora, en realidad, estás contando la historia de los Juegos de un dispositivo a otro. Es una experiencia en la televisión, otra en el teléfono móvil, cuando te relajas, cuando trabajas... Para mí es un periodo increíblemente interesante porque ayuda a que el deporte forme parte de la vida cotidiana de una manera más inmersiva de lo que jamás hubiéramos imaginado. El ciclo vital del deporte va a formar parte de la vida de la gente de una manera más permanente. Y esto es muy importante, porque es muy difícil ser olímpico si no vives una vida de valores. Si no tienes disciplina y no eres honesto contigo mismo, no puedes ser olímpico. Todos estos 10.800 atletas son modelos de vida. Prefiero que la gente hable de la vida y los logros de estos atletas a que pasen el tiempo con alguna “celebrity”. Esta es una plataforma para hablar de los derechos humanos, de la igualdad de género. Esto es lo importante que está pasando. Nos estamos alejando un poco de la percepción del deporte como un momento de entretenimiento.

- Ahora hay mejores cámaras... ¿También menos cámaras?

- El número de cámaras en sí no ha aumentado. Con la mejora de la resolución se necesitan algo menos de cámaras para contener la misma información. Producimos por primera vez los Juegos en 4K y en Alto Rango Dinámico (HDR), esto marca la diferencia. Estamos marcando una gran diferencia en el audio, y a veces subestimamos el audio, pero el audio es el gran portador de la emoción, te hace llorar, sonreír, etc.

- Y los televisores en casa son muy diferentes a las de hace unos años.

- Sí. Aquí por primera vez no hacemos sólo 5.1, sino 5.1.4, que no es sólo sonido envolvente, sino que es sonido inmersivo, que crea una sensación de entorno esférico. La importancia no es solo que creemos solo información de audio, sino el hecho de que sabemos que esta información de audio crea emoción. Se suele decir que mirar no es como estar allí. Pues bien, muchos de los elementos de estar allí tienen que ver con el hecho de que recibes audio de todas las direcciones. Estamos tratando de recrear eso.

- En este momento, sólo los japoneses pueden disfrutar del 8K, ¿tengo razón?

- Sí, el 8K es para Japón. Y China se está moviendo muy, muy rápido hacia el 8K. Es la última frontera, porque entonces estamos entrando en territorios en los que la resolución es más alta de lo que el ojo humano puede manejar.

- No debería haber un 16K, entonces...

- No tiene sentido (risas).

There is a hidden jewel in #Tokyo2020: OBS, Olympic Broadcasting Services, at the IBC. Join me. First stop: the 8K room pic.twitter.com/Pto2sgk0Yo — Sebastián Fest (@sebastianfest) July 28, 2021

- Las imágenes del surf, en su debut olímpico, fueron tan bellas como seductoras. ¿Cómo lo hicieron?

- Teníamos cámaras en el agua, en la arena, en el aire... Para todos los nuevos deportes nuestro objetivo era que, al no ser deportes olímpicos, probablemente no tuvieran el nivel, porque estaban principalmente en streaming. Pero no, ahora son deportes olímpicos, tienen que estar exactamente al mismo nivel que todos los demás deportes olímpicos. Para nosotros era fundamental, ¡el surf se trata de estar en el agua! Sí, es divertido verlo desde la orilla, pero el deporte consiste en estar en el agua.

- ¿Cómo es su relación con el COI y con el argentino Gerardo Werthein, miembro del comité ejecutivo y responsable de la OBS en la organización?

- Gerardo es el presidente de la OBS y es mi jefe. Es una fuerza de la naturaleza en el sentido de ser un hombre extremadamente apasionado por el deporte. Está muy interesado en las nuevas tecnologías y en los medios sociales. Es un “early adopter”, y también una persona que hace las cosas y busca resultados. Los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 no se desarrollaron en circunstancias perfectas, con Argentina en dificultades financieras, pero demostraron que puede cumplir y hacer las cosas. Ha sido un placer trabajar con Gerardo y su equipo. Y para mí es un gran apoyo como presidente de la OBS, porque siempre nos apoya en las cosas nuevas que queremos hacer. No es fácil. Los Juegos son complejos, cambiar algo no es fácil, porque siempre tiene mucho impacto. Gerardo es una de las personas que acepta y apoya los cambios, y para mí esto es mucho.

- Usted siempre elogió los Juegos de la Juventud en Buenos Aires. ¿La experiencia fue diferente a la de Río? Ambos países comparten la misma región.

- Muy, muy diferente. Fue una gran experiencia en ambos, pero fue muy diferente. En Argentina, en primer lugar, la forma de trabajar era mucho más estructurada. No es muy diferente de la forma de trabajar en Europa, y con eso no esta diciendo que una sea mejor que la otra. Lo que me encantó en Buenos Aires es que desde el principio hubo un concepto del comité organizador y de la propia ciudad para llevar los Juegos al corazón de la ciudad. Abrir realmente el deporte para que se pueda entrar en las sedes. La verdad es que eso no habría sido fácil en Río. Río es una ciudad impresionante, pero no siempre es fácil abrirla para entrar a sus instalaciones. En Buenos Aires había jóvenes deportistas y una nación que adora el deporte. Para mí, Buenos Aires fue mi experiencia olímpica más fascinante. Me encanta la ciudad. Me encanta el tango. Ya le dije que mi primera película estaba basada en la música de (el músico y compositor argentino Astor) Piazzolla, y tenía 25 años.

- Tiene por delante varios Juegos con sedes confirmadas. ¿Cómo se asegurará de que las cosas sigan mejorando en términos de producción y televisión?

- Estoy muy contento de ver en las interacciones con los comités organizadores que todos estos lugares tienen una visión, una visión clara de lo que los Juegos significan para ellos y para el país. Uno de los problemas del pasado era la idea de que había que hacer unos Juegos perfectos. Y eso es algo que no se puede hacer, no hay que hacerlo. Cada Juego tiene que decidir cuáles son las tres, cuatro o cinco cosas que tiene que hacer por sus comunidades, si te pierdes en las enormes expectativas de hacer todo para complacer a todo el mundo es cuando los Juegos se convierten en una carga nacional. Todas estas ciudades tienen muy claro por qué quieren los Juegos.

SEGUIR LEYENDO: