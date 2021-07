Nadadora es Campeona Nacional de Seis Paises

(ATR) La emblemática nadadora brasileña, dueña de 12 medallas en Campeonatos del Mundo, Ana Marcela Cunha, tiene un record curioso.





Cunha (Salvador de Bahia, 23 de marzo,1992), considerada una de las más grandes nadadoras de aguas abiertas de la historia, ha sido campeona nacional en seis países desde 2018 hasta ahora.Hace unos días la suramericana, clasificada para los Juegos Olimpicos de Tokio, ganó el campeonato nacional de España de Aguas Abiertas, celebrado en Cataluña, en la prueba de 5 km. que es la mitad de la distancia olimpica en la que ella concursará.De acuerdo al blog “Olhar Olimpico”, la hazaña de Cunha se facilita porque, en el maratón acuático, se adopta una cultura que también está presente en la vela, que permite el intercambio de deportistas de otros paises en campeonatos nacionales.Cuando vivía en Sudáfrica, en 2018, Ana Marcela conquistó el campeonato nacional de ese país en los 5km y 10km.En 2019, se fue a Estados Unidos para participar en la competencia local que sirvió de selectiva para el Mundial y también ganó en los 10km.A finales del año pasado, durante una gira por Europa, fue la medallista de oro en el Campeonato de Francia en los 5 km y bronce en la distancia más larga. A su regreso a Brasil, ganó el Trofeo Brasil, que tuvo a un peruano en segundo lugar y a un argentino en terceroAhora, en otra gira por Europa, hubo dos victorias más. En Piombino, Italia, dejó atrás al alemán Lea Boy y al italiano Ginevera Taddeuci en la distancia olímpica. Y este último fin de semana, en la ciudad catalana de Banyoles, capturó el titulo nacional español en los 5 km y fue plata en los 10 km sٙólo superada por la holandesa Sharon Van Rouwendaal, actual campeona olímpica.¡Seis titulos nacionales de igual número de naciones!De su docena de medallas mundiales cinco son de oro, sin embargo le falta una en su galería, la olimpica, despues de sus intentos en Beijing 2008 (5ta) y en Rio 2016 (10 ma.).Su sueñ es Tokio 2020. Cunha es descrita como la nadadora más prolífica en la historia de la natación de maratón abierto, la número uno del mundo en el ranking de la FINA que en 2019 la nombró por sexta vez la nadadora femenina del año en aguas abiertas.Un año en el que también fue incluida en el Salón de la Fama de la Natación Mundial.En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 hizo historia al ganar la primera medalla de oro de Brasil en la carrera de 10 kilómetros en estos megaeventos continentales los Panamericanos .Además fue una de las únicas medallas que no tenía Ana Marcela.Ana Marcela consiguió también una plaza olímpica en la natación, para piscina de curso largo, en la prueba de los 1.500 estilo libre, y se conviritió en la primera nadadora de Brasil clasificada para natación y aguas abiertas en la misma edición olimpica, pero decidió sólo competir en el maratón acuático de 10 km.Escrito por Miguel Hernandez . For general comments or questions, click here