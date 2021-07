Japon vs Dominicana Inauguran Torneo Olimpico

(ATR) En medio de las muestras de alegría por la clasificación olimpica los dominicanos conocieron apneas 48 horas después que serán los encargados de inaugurar el torneo olimpico contra el favorito Japón.El partido Japón-República Dominicana abrirá las acciones del torneo de béisbol de los Juegos Olimpicos de Tokio el 28 de julio en el estadio Azuma de Fukushima, a más de 230 km de la capital nipona.El anuncio se conoció este lunes tras el sorteo de los dos grupos realizado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Mundial (WBSC).Japón, México y República Dominicana estarán en el A, y Corea del Sur, campeón vigente de Beijing 2008, Estados Unidos e Israel integran el B.El béisbol regresa al programa olímpico tras estar ausente en las dos últimas ediciones y volverá a desaparecer en París 2024.Sin embargo, la familia beisbolera no parece deprimida pues confía en que tendrán un puesto seguro en el programa de los Juegos Olimpicos de Los Angeles 2028 donde además podrían esperarse flexibilidades por parte de la Major League Baseball para la participación de estrellas en activo con los diferentes paises clasificados.De acuerdo al reglamento de la MLB, para Tokio solo podían actuar jugadores fuera del “roster de los 40” de los 30 clubes de las Grandes Ligas.Pero antes de suspenderse el Preolimpico en Arizona, en marzo de 2020 por la Covid-19, habia trascendido un pacto entre la MLB, la Asociación de Jugadores, y la WBSC, para pemitir la participación de peloteros de ese “roster de los 40” que no estuvieran en la plantilla regular de los clubes.La evidente posibilidad de que el COI vote a favor de Brisbane el mes próximo como sede de los Juegos Olimpicos de 2032, es también otra buena señal para el beisbol/softbol en sus deseos de reinstalarse oficialmente en el programa olimpico, dado el historial de Australia en estas disciplinas.El gran ausente del torneo olimpico de Tokio será Cuba que ganó el oro en 1992, 1996 y 2004.FIESTA EN DOMINICANAEl sábado los dominicanos descorcharon botellas de champagne en el estadio de Puebla, tras conseguir el sexto y último boleto olimpico al ganarle 8x5 a Venezuela.De esta forma la WBSC lograba hacer realidad el primer torneo de béisbol en más de un año luego de cancelaciones tras cancelaciones de diversos certámenes en varias categorias con los Preolimpicos a la cabeza.El circuito habؙia comenzado semanas atrás en La Florida y concluyó en México, que salvó el torneo de forma emergente tras la súbita renuncia de Taiwán.Un Preolimpico en el que se esperaban seis equipos y terminó sólo con tres: Dominicana, Venezuela y Paises Bajos, tras declinar a cuentagotas, China, China Taipei y Australia, por los efectos de la pandemia.“Los protocolos sanitarios se cumplieron al pie de la letra.No se detectó un solo contagio” dijo a Around The Rings el guatemalteco Willi Kaltschmitt, miembro honorario del COI y vicepresidente de la WBSC, quien supervisó la competencia en la ciudad mexicana.El béisbol dominicano estará por tercera vez en unos Juegos Olimpicos.La primera ocasión fue en 1984 cuando este deporte estuvo como exihibición en Los Angeles. Luego sería una de las ocho selecciones nacionales en el primer torneo oficial olimpico del béisbol en Barcelona 92."En Japón iremos con el mismo positivismo que nuestros jugadores mostraron en La Florida y en Puebla" dijo el manager dominicano Héctor Borg en la videoconferencia tras conseguir la clasificación.Reportado por Miguel Hernandez . For general comments or questions, click here