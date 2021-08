Un triple salto de oro y un récord mundial quebrado tras 26 años: Yulimar Rojas, convencida de que “las mujeres, empoderadas, pueden lograr lo que quieran”

La primera campeona olímpica de Venezuela consigue en Tokio el brinco perfecto, y espera hablar pronto con la ucraniana Iness Kravets, a quien considera una inspiración.

Weightlifter Neisi Dajomes Barrera becomes the first woman from Ecuador to be crowned an Olympic champion

Kate Nye of the United States wins silver, the best weightlifting result in 21 years for her country

With consistent play and an unflappable demeanor, American Xander Schauffele wins Olympic golf gold medal

Seven-player playoff for bronze medal, spanning four holes and requiring more than one hour claimed by C.T. Pan of Chinese Taipei. Japan’s Matsuyama misses bronze medal putt on 18.

Italia reina en los 100 metros para suceder a Usain Bolt: Lamont Marcell Jacobs, el nuevo rey

Fue una noche histórica para el deporte italiano, porque solo minutos antes los “azzurri” habían ganado el oro en el salto de altura con Gianmarco Tamberi. Brillante la venezolana Yulimar Rojas, oro con récord mundial en el triple salto

Italy reigns supreme in the 100m to succeed Usain Bolt: Lamont Marcell Jacobs is the new king

It was an historic night for Italian sport, because only minutes before the “azzurri” had won gold in the high jump with Gianmarco Tamberi sharing the gold medal with Qatar’s Mutaz Barshim .