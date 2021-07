LIMA 2019: Presidente Peruano Elogia Villa Panamericana

El Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, recorrió hoy, al mediodía, las modernas instalaciones de la Villa Panamericana y Parapanamericana, ubicada en Villa El Salvador, hasta donde llegó acompañado de varios ministros y el Presidente Ejecutivo de Lima 2019, Carlos Neuhaus, y se mostró satisfecho con el gran avance de obras, así como con la accesibilidad de las instalaciones, para personas y atletas con discapacidad. "Es una obra del mejor nivel, digna de deportistas de élite.

De manera simbólica, nos acompañan cuatro deportistas de los 700 que van a representar al Perú, y esa es la razón de ser de esta infraestructura: apoyarlos a ellos pero también animar a los millones de niños que practiquen deporte y aseguren una vida sana. Ese es el otro legado de los Juegos, cambiar de actitud. No solo se trata de dejar estadios, coliseos, departamentos, sino de llenar ese espacio que un poco se había dejado para otras actividades no tan sanas. Los niños tienen que ver en estos deportistas un ejemplo, encontrar a sus nuevos héroes", sostuvo el jefe de Estado.

Acompañado por los ministros de Educación, Daniel Alfaro; de la Producción, Raúl Pérez-Reyes; Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa; así como de la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa; el Presidente Vizcarra saludó la presencia de Pilar Jáuregui, de Para bádminton; Fiorella Cueva y Óscar Terrones Levantamiento de Pesas; Alonso Wong, Judo, con quienes recorrió la Villa Panamericana compuesta por siete torres diseñadas, con toda la accesibilidad, requerida también para deportistas con discapacidad. La Villa reúne 1096 departamentos de entre 70 y 75 metros cuadrados, que recibirán a los casi siete mil deportistas en los Panamericanos y unos tres mil en los Parapanamericanos.

"Exactamente hace dos años, en febrero del 2017, vinimos con Carlos Neuhaus y no había absolutamente nada. Llegamos con tractores, cargadores frontales, volquetes para empezar a nivelar el suelo, y el reto de construir 1096 departamentos parecía un reto difícil. Estamos en febrero, a cinco meses del inicio de los Juegos y ya los tenemos construidos. Hemos verificado las características y estamos muy contentos con el avance. Todos somos Panamericanos. Después iremos al Callao, al estadio de San Marcos, a Villa María del Triunfo. Estos Juegos de Lima son del Perú y serán completamente exitosos" agregó el presidente.

Los siete edificios cuentan, cada uno, con cuatro ascensores con capacidad para 18 personas y fácil acceso a silla de ruedas, así como pisos táctiles con relieve especial, señalética con sistema braille entre otras facilidades para atletas con alguna discapacidad.

"Conversando con el presidente cuando él era Ministro de Transportes, vinimos a ver el movimiento de tierras mientras se producía el proceso de licitaciones y ganamos mucho tiempo. El 17 de julio del año pasado las torres ya estaban levantadas y ahora cuentan con agua, luz, gas, están listas para entregarse a fin de mes. Tienen un ancho de corredor de un metro ochenta, dos habitaciones aisladas de emergencia, por cada piso, ante cualquier eventualidad. Esta obra fue el primer gran desafío. Si no teníamos dónde alojar a los deportistas, no teníamos Juegos", sostuvo, en tanto, el Presidente Ejecutivo de Lima 2019, Carlos Neuhaus.

Los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto del 2019 y del 23 de agosto al 1 de setiembre, respectivamente, entrando en competencia 39 deportes en el primer caso y 18 en el segundo.

