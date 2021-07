LIMA 2019: Polideportivo del Callao con Infraestructura basada en Cultura Local

El nuevo Polideportivo del Callao, enclavado en la Villa Deportiva Regional, será el primer escenario de competencias del país que tendrá en su infraestructura principal conceptos característicos de la cultura chalaca.

Este escenario deportivo, sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, fue diseñado, en su estructura general y techo principal, con las formas del primer puerto y las casonas antiguas que existen en el Callao; así como su similitud con las olas del mar de la zona.

El moderno Polideportivo tendrá una capacidad para 6.100 personas y se constituirá en uno de los grandes legados que dejarán los Juegos Lima 2019. Asimismo, convertirá al Callao en un importante polo de desarrollo deportivo para todo el país.

"En estos momentos, esta obra marcha en un 85% de avance. Estamos cumpliendo con los plazos. Además, tenemos un compromiso con el entrenador de la selección nacional femenina de voleibol, Francisco Hervás, para que la selección pueda entrenar aquí desde el 1 de abril", afirmó el ingeniero Wilhelm Funcke, Gerente de Proyectos e Infraestructura de Lima 2019.

Competencias

Durante Lima 2019, esta importante infraestructura deportiva será sede de los torneos masculino y femenino de voleibol, y del taekwondo; y albergará también el Voleibol Sentado y Para taekwondo durante los Parapanamericanos. Este Polideportivo, además, contará con un campo principal y una zona de calentamiento con dos canchas.

"Ya se ha comenzado a colocar el campo flotante, que reducirá las lesiones en los deportistas", agregó el funcionario.

Avance de las obras

Los trabajos siguen a muy buen ritmo, cumpliendo con el cronograma de obras establecido. A la fecha, se procede con la cobertura total del techo, tras la culminación del montaje de la estructura metálica en la cancha principal y auxiliar del Polideportivo. También se trabaja en la culminación de las rampas de acceso para las tribunas. Esta zona cuenta con el 85% de avances en su construcción.

Asimismo, se ejecuta el acabado de los baños y camarines, y sus pisos, además de la instalación de la red de agua contra incendios y desagüe en estas zonas, y todo el acabado en piso pulido en las principales zonas de circulación. Posteriormente, se instalarán las puertas enrollables y los ascensores para las cuatro tribunas. Estos últimos se encuentran al 90% de avances.

Especificaciones y finalización de obra

El Polideportivo del Callao contará con un techo de estructura espacial de 95 metros de separación libre entre columnas, piso deportivo flotante de alrededor de 4.300 m2 para la práctica de Voleibol profesional.

Asimismo, tendrá tribunas retráctiles en su interior. Cabe resaltar que en su construcción se está empleando la más alta tecnología que requiere un escenario de talla internacional.

La culminación de los trabajos de construcción de este nuevo Polideportivo, incluido sus plazas exteriores, está prevista para el 31 de marzo de 2019.

