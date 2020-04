“Para mí se manejaron raro. Pensaban que tenía tuberculosis y buscaban la tuberculosis. Después se decretó la cuarentena. Y ahí ya mi papá no quería que vaya para que no me exponga. El 30 nos dicen que ‘en cuatro días’ le dan el alta y ese día vamos. Y ahí nos retiran aparte para decirnos que podíamos entrar a verlo pero estaba intubado con respirador, porque tenía neumonía intrahospitalaria”, relató Natalia.