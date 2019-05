Farah y Yates describen al régimen de Venezuela como parte de una red regional que denominan Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, un "consorcio de Estados criminalizados y actores no estatales". Identificaron a 181 individuos y a 176 empresas en 26 países vinculadas a la actividad criminal venezolana. Gracias a esta empresa, dicen, "el régimen de Maduro no se ha derrumbado y puede que no lo haya hecho durante un período significativo… la capacidad de la red para adaptar y diversificar su cartera delictiva significa que el dinero sigue fluyendo a las arcas del régimen".