El chef pastelero y autor de libros de cocina David Lebovitz, un confeso fanático del chocolate blanco, niega la idea de que no sea realmente chocolate. "Discutir sobre la nomenclatura se vuelve agotador. Todavía llamamos hamburguesas a pesar de que no están hechas de jamón y los batidos, en realidad, hoy en día no se sacuden, sino se mezclan. Así que creo que está bien agrupar el chocolate blanco con el resto de la variedad de cosas hechas de granos de cacao, ya que todos tienen la misma base".