Josefina Andrés: "Hablando desde mi experiencia, hay tres cosas a tener en cuenta. La primera es invertir en tu trabajo, en tiempo, en dinero y en esfuerzo. Al principio, me gastaba todo lo que ganaba en conseguir trabajos mejores y en irme más lejos. La segunda es aprender lo máximo de cada cosa que hagas, incluso si no tiene que ver con la fotografía. Y la tercera es vivirlo todo; ver, aprender, viajar, vivir más, ser apasionado… De tus experiencias saldrá tu obra y es indispensable no descuidar esta parte, pues es sin duda la más importante".