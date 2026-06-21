Gobernador de Antioquia acusó a Gustavo Petro de dar “mal ejemplo” e instó a votar para defender la democracia: “Perezoso e irrespetuoso de instituciones”

Andrés Julián Rendón señaló excesos y pereza en el presidente, pidió una participación masiva para legitimar el resultado electoral - crédito Colprensa

El debate sobre la transparencia y legitimidad de los comicios volvió a ocupar el centro de la discusión pública, tras la declaración del presidente de la República, quien manifestó que no reconocerá los resultados electorales hasta después de los escrutinios.

La postura del mandatario generó respuestas inmediatas desde diferentes sectores, destacando la reacción de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

“El gobierno de Petro ha sido marcado siempre por su intención incendiaria”, señaló el gobernador, quien además sostuvo que el presidente “siempre ha dado mal ejemplo y lo va a seguir dando hasta el final de su mandato”.

PUBLICIDAD

Rendón calificó al jefe de Estado como “presidente perezoso, de excesos, un presidente irrespetuoso de las instituciones”, en declaraciones difundidas tras la consulta sobre la postura presidencial.

El gobernador de Antioquia llamó a votar temprano y criticó la postura del presidente ante los comicios - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador consideró que la respuesta ciudadana en las urnas resulta crucial para la estabilidad institucional. “Por eso hay que salir a votar masivamente para que el resultado electoral sea inapelable y nosotros tengamos la legitimidad para defender con todo ese resultado”, expresó Rendón.

PUBLICIDAD

El funcionario insistió en que la participación fortalece el proceso democrático y permite responder a los cuestionamientos sobre su validez.

En su mensaje, Rendón también hizo un llamado a los electores de su departamento. “Bueno, paisanos, todavía están a tiempo. No ha llegado el mediodía. Voten temprano, voten temprano, que es la única forma de sostener esta democracia”, enfatizó el gobernador, apelando a la responsabilidad cívica.

PUBLICIDAD

Por su parte, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila criticó en redes sociales la postura del presidente Gustavo Petro frente al proceso electoral.

A través de un mensaje, Dávila aseguró que Petro no aceptará los resultados hoy, recordando que en 2022 “se proclamó presidente esa misma noche con el preconteo”. Según la comunicadora, el entonces presidente Iván Duque “lo llamó ese mismo día y lo felicitó y reconoció su triunfo”.

PUBLICIDAD

Vicky Dávila cuestionó coherencia de Gustavo Petro y rechazó candidatura de Iván Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X

En su publicación, Dávila señaló que tanto Petro como Iván Cepeda “no respetan la democracia y la van a sepultar”. La comunicadora advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representan ambos dirigentes para el sistema institucional.

La periodista pidió a los ciudadanos no respaldar a Cepeda en las urnas, argumentando que “representa todo lo que es Petro y además, es peor”.

PUBLICIDAD

Para Dávila, una votación masiva resulta clave para evitar consecuencias negativas para el país. “Salvemos a Colombia juntos”, concluyó en su mensaje publicado en la red social X.

Esto fue lo que dijo Gustavo Petro que desató la furia de sus opositores

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a los próximos resultados de las elecciones de este domingo 21 de junio y subrayó que la última palabra la tendrán los jueces tras el escrutinio de las quejas presentadas.

PUBLICIDAD

“La decisión la toman los jueces, después de evaluar en escrutinio las quejas que haya”, expresó el mandatario.

Gustavo Petro en la apertura de la jornada electoral: “Mi primer mensaje indudablemente es salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo” - crédito captura de pantalla Presidencia

De acuerdo con las palabras de Petro, la voluntad judicial resulta determinante para el desenlace electoral. “A los jueces obedeceré, como dice la ley y la constitución”, indicó.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado insistió en que la información previa a la resolución judicial carece de efectos vinculantes. “Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, remarcó.

Sobre la transparencia y la legitimidad del proceso, Petro señaló la importancia de proteger el sufragio. “Hay que cuidar el voto, indudablemente”, afirmó, subrayando la necesidad de preservar la integridad de cada sufragio emitido.

PUBLICIDAD

El presidente enfatizó también la obligación de rendir cuentas ante los organismos competentes. “A la justicia, a las autoridades competentes entregaremos todas las cuentas, dineros que se lanzaron desde el exterior, empresas, rutas, sitios, nombres propios de quienes desde afuera con dinero colombiano y extranjero han intentado esclavizar al pueblo de Colombia quitándole su libertad de decidir”, puntualizó.

En su mensaje, Petro reiteró el compromiso de su gobierno con la legalidad y la transparencia, e instó a las instituciones a investigar cualquier intento de injerencia externa en la voluntad ciudadana durante la reciente jornada electoral.