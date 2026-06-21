Colombia

Gustavo Petro denunció una presunta irregularidad en una mesa de votación del Atlántico: “Los jurados deben asumir investigación penal”

El mandatario compartió un video en el que se observa a inspectores de la Registraduría revisando tarjetones presuntamente marcados y separándolos de la mesa

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El presidente Petro denunció alteraciones en los tarjetos de mesas de votación en el departamento del Atlántico - crédito Juan David Duque/Reuters
El presidente Petro denunció alteraciones en los tarjetos de mesas de votación en el departamento del Atlántico - crédito Juan David Duque/Reuters

El presidente Gustavo Petro denunció este domingo 21 de junio, a través de su cuenta en X, una presunta irregularidad en una mesa de votación en el departamento de Atlántico, al advertir sobre tarjetones que, según dijo, ya estaban marcados antes de ser usados por los electores.

En ese contexto, afirmó: “Mesa seis en el Atlántico llena de votos pre marcados. Ojo los testigos electorales allí, esa mesa debe ser impugnada y los jurados deben asumir investigación penal”.

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En una de sus publicaciones, el mandatario compartió un video en el que se observa a inspectores de la Registraduría revisando tarjetones presuntamente marcados y separándolos de la mesa. En otro mensaje, también difundió imágenes de los tarjetones que calificó como alterados.

Petro sostuvo que la situación no sería aislada y señaló que ciudadanos replicaron casos similares en redes sociales en otros puntos del país. “En las zonas de mayor votación de un candidato, previamente han marcado la casilla del voto en blanco sin la voluntad del elector”, escribió.

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El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de la red social X, denunció que en puesto de votación de denunció una presunta irregularidad en una mesa de votación del Atlántico - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de la red social X, denunció que en puesto de votación de denunció una presunta irregularidad en una mesa de votación del Atlántico - crédito @petrogustavo/X

Así puede ser testigo electoral digital en las elecciones presidenciales

El presidente Gustavo Petro pidió conformar una red de testigos electorales digitales para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, con el argumento de que la vigilancia ciudadana remota puede ayudar a verificar la integridad de las actas E14 y detectar alteraciones en los resultados publicados tras el cierre de las urnas.

La revisión, se haría desde las 4:00 p. m., cuando termina la votación y la Registraduría publica los formularios en PDF. La tarea consiste en descargar esos archivos y comprobar que coincidan con los datos de cada mesa, de modo que cualquier inconsistencia pueda ser reportada de inmediato.

El llamado surgió después de que Petro advirtiera en redes sociales sobre posibles riesgos para la integridad digital de los resultados. El mandatario sostuvo que la supresión de herramientas informáticas de seguridad en las actas E14 abriría la puerta a modificaciones indebidas en los documentos de escrutinio.

Entre esos mecanismos mencionó la “estampilla de tiempo” y el “candado hash”. De acuerdo con el presidente, esas herramientas permitieron en elecciones anteriores garantizar la autenticidad de los documentos y evitar fraudes, y su retiro carece de justificación técnica y contraviene la normatividad vigente.

El presidente Petro hizo un llamado para que los ciudadanos e sumen a la verificación desde sus casas - crédito @petrogustavo / X
El presidente Petro hizo un llamado para que los ciudadanos e sumen a la verificación desde sus casas - crédito @petrogustavo / X

La verificación se basa en comparar los formularios E14 publicados con los datos de cada mesa

La instrucción para quienes participen como testigos electorales digitales es revisar que el número de votantes registrados coincida con el conteo final de sufragios. Si aparece una diferencia, la mesa debe ser impugnada y se debe pedir a las autoridades electorales que revisen firmas e identidades frente a los registros E11 y E12.

Esa supervisión, según la publicación, busca confirmar la fiabilidad e integridad de los E14 desde cualquier lugar del país. Petro planteó que el control ciudadano en el entorno digital puede convertirse en una barrera frente a eventuales alteraciones en los documentos una vez son cargados por la Registraduría.

La ley, añadió el mandatario, exige que los archivos estén disponibles de inmediato y puedan ser auditados por cualquier ciudadano. Por esa razón también pidió a los organismos de vigilancia nacionales e internacionales exigir el cumplimiento de esos requisitos para que la transparencia algorítmica se aplique en la práctica.

El presidente Gustavo Petro e iniciativas ciudadanas han hecho un llamado para que los ciudadanos puedan verificar los votos desde sus casas al terminar la jornada de votación - crédito digame.cristian / TikTok

Para organizar esa red se habilitó un formulario en el que los interesados pueden inscribirse como testigos digitales. Allí deben registrar nombre completo, correo electrónico, número de WhatsApp y la cantidad de mesas que desean escrutar, con el fin de evitar duplicidades y ampliar la cobertura.

En ese formulario, citado por Infobae, se explica que la meta es construir una “inmensa red ciudadana de testigos digitales, en el hogar para vigilar que los formularios E14 no sean cambiados desde el momento en que se suben de la registraduría”. Para participar solo se necesita conexión a internet y un dispositivo desde el cual hacer las verificaciones.

Los testigos electorales son ciudadanos designados por organizaciones políticas para vigilar la jornada de votación y los escrutinios. Pueden presentar reclamaciones y solicitar la presencia de autoridades cuando detectan irregularidades.

Esa acreditación la pueden hacer partidos y movimientos políticos, con o sin personería jurídica, además de movimientos sociales, grupos de ciudadanos que postulan candidatos o promueven el voto en blanco, y comités independientes. Cada organización puede inscribir un testigo por mesa de votación y por comisión escrutadora.

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