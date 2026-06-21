Gustavo Petro es centro de críticas por sus declaraciones sobre el proceso electoral en Colombia: “Pirómano irresponsable”

Figuras como Andrés Forero, Vicky Dávila y David Luna han cuestionado al presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro ha sido centro de críticas durante la jornada de la segunda vuelta presidencial, que se lleva a cabo este domingo 21 de junio de 2026, debido a sus declaraciones en la apertura de las elecciones y durante todo el proceso electoral.

El mandatario colombiano afirmó que solo reconocerá los resultados cuando los jueces electorales los anuncien tras el escrutinio. Durante toda el proceso electoral, el presidente Petro ha sido muy crítico con la Registraduría y el preconteo, así como con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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“La decisión la toman los jueces, luego de evaluar en el escrutinio las quejas presentadas. Cumpliré lo que determinen los jueces, conforme a la ley y la Constitución. Todo lo que ocurra antes de la decisión judicial se considera información, pero la resolución vinculante es la de los jueces. Es fundamental cuidar el voto”, indicó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro afirmó que solo reconocerá los resultados cuando los jueces electorales los anuncien tras el escrutinio - crédito Juan David Duque/REUTERS

El senador electo por el Centro Democrático Andrés Forero calificó al presidente Gustavo Petro como un “pirómano irresponsable”. Según el congresista, el mandatario colombiano “está abonando el terreno” para un supuesto golpe de Estado.

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“Gustavo Petro es un pirómano irresponsable. Dice que no reconocerá el preconteo, que solo acatará el escrutinio. Está abonando el terreno para que sus hordas violentas incendien el país y para dar un golpe de estado. ¿Y así votarán por Iván Cepeda? (sic)“, indicó.

Andrés Forero calificó al presidente Gustavo Petro como un “pirómano irresponsable” - crédito @AForeroM/X

Vicky Dávila, excandidata presidencial y periodista, recordó que Petro se proclamó presidente de Colombia en 2022 con el preconteo electoral y afirmó que el jefe de Estado “no respeta la democracia”.

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“Petro no aceptará resultados hoy. Pero él se proclamó presidente en el 2022, lo hizo con el preconteo, esa misma noche. Y el entonces presidente Iván Duque lo llamó ese mismo día y lo felicitó y reconoció su triunfo. Petro y Cepeda no respetan la democracia y la van a sepultar. No se puede votar por Iván Cepeda porque representa todo lo que es Petro y además, es peor. Salvemos a Colombia juntos (sic)”, indicó.

Vicky Dávila recordó que Gustavo Petro se proclamó presidente de Colombia en 2022 con el preconteo electoral y afirmó que el jefe de Estado “no respeta la democracia” - crédito @VickyDavilaH/X

El senador electo del Centro Democrático Christian Garcés también cuestionó la actuación del mandatario colombiano durante todo el proceso electoral.

“Los comportamientos del presidente Gustavo Petro durante los procesos electorales recientes han generado controversia. Se le ha señalado por participar en política, lo cual está restringido por la Constitución. Además, cuestionó los resultados de la primera vuelta sin presentar pruebas contundentes sobre posibles fraudes electorales y expresó dudas sobre la labor de la Registraduría, entidad que ha sido fortalecida durante décadas y que cuenta con capacidad técnica y logística para llevar a cabo el preconteo y entregar información a los ciudadanos sobre los resultados electorales”, afirmó Garcés.

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Y agregó: “Posteriormente, se realizan los escrutinios y los jueces intervienen en el proceso. Es importante no generar desconfianza sobre las instituciones. Hago un llamado a los colombianos para que participen en la jornada electoral. Además de la Registraduría, los órganos de control, la Policía, los testigos y las campañas están atentos para garantizar el correcto desarrollo del proceso democrático, así como el derecho a votar y elegir presidente y vicepresidente de la República”.

Christian Garcés cuestionó la actuación del mandatario colombiano durante todo el proceso electoral - crédito @ChriGarces/X

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y exintegrante de la Gran Consulta por Colombia, cuestionó las declaraciones de Gustavo Petro y de sus seguidores.

“Gustavo Petro trató de usar todas las formas posibles de interferir en estas elecciones y no deberían estar anunciando que si pierden van a incendiar el país. Ellos son responsables del orden público, ellos son Gobierno en este momento (…) Gustavo Petro, cumpla”, señaló.

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El exsenador David Luna afirmó que lo que crítica Gustavo Petro es “mismo sistema” que le permitió ser alcalde de Bogotá y presidente de Colombia.

“Mientras los colombianos están votando, Petro ya está cuestionando el software electoral, los formularios E14, la trazabilidad del sistema y la labor de la Registraduría. En plena jornada electoral, el Presidente sembrando dudas (sic)”, afirmó Luna.

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Y agregó: “Pero el mismo sistema que hoy cuestiona es el que lo hizo alcalde de Bogotá, senador, representante a la cámara y presidente. En 2022 celebró su victoria esa misma noche con el preconteo. No pidió esperar al escrutinio, no cuestionó el sistema, no habló de fallas. Hoy que seguro va a perder, el mismo preconteo ya no le sirve. Así de fácil (sic)“.

David Luna afirmó que lo que crítica Gustavo Petro es “mismo sistema” que le permitió ser alcalde de Bogotá y presidente de Colombia - crédito @lunadavid/X

Finalmente, la represente de la Alianza Verde Katherine Miranda cuestionó que el mandatario utilizara la bandera “guerra o muerte” cuando ejerció el derecho al voto.

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“Que vergüenza!! En su mano aún la bandera de guerra o muerte. ¡No podemos votar por la continuidad de este gobierno! (sic)“, expresó.

Katherine Miranda cuestionó que el mandatario utilizara la bandera “guerra o muerte” cuando ejerció el derecho al voto - crédito @KatheMirandaP/X