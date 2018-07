Me detuve, saqué la cámara del celular y comencé a preguntarle qué necesitaba y si no le daba pena. "Nada, no hice nada", me contestó con la mirada hacia abajo. Respondí que me había chiflado. "Sólo fue un chiflido, ¿eso qué?", me contestó. Con voz fuerte y la mano temblando, le contesté que para mí no era sólo un chiflido, que vivo en el estado con el mayor número de feminicidios al año, que para nosotras es horrible caminar con un hombre persiguiéndonos. Él bajó la cabeza, no supe si por pena o porque no quería ser grabado. Seguí dando argumentos hasta que creí que era suficiente, y entonces continué mi camino.