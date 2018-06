Pasé por toda esta experiencia. Fue un momento crucial de transición. Soy un chico blanco de clase media. Nunca tuve que luchar por nada en mi vida. Nunca me habían puesto a prueba. No fui al ejército, nunca he sido pobre o he tenido que luchar por comida o vivienda. La he tenido fácil y lo reconozco. Antes del accidente, no apreciaba adecuadamente mi vida ni a las personas que me rodeaban.