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Nuevos detalles de las denuncias en contra del excandidato presidencial Carlos Caicedo: “Tú y yo, sexo con penetración”

En respuesta a la pregunta sobre el estado actual del proceso, la Fiscalía analiza pruebas contundentes que incluyen mensajes, audios y exámenes forenses, mientras nuevas víctimas se suman a la denuncia y buscan garantías judiciales

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El expediente contra Caicedo suma testimonios, transferencias de dinero y declaraciones que describen la supuesta manipulación y amenazas sufridas por las víctimas - crédito Carlos Ortega/EFE
El expediente contra Caicedo suma testimonios, transferencias de dinero y declaraciones que describen la supuesta manipulación y amenazas sufridas por las víctimas - crédito Carlos Ortega/EFE

El caso de Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y figura de peso en el Magdalena, enfrenta una nueva y grave dimensión tras la denuncia por presunto abuso sexual de menores presentada en Bogotá. La Fiscalía, según detalla que ya cuenta con chats, audios e informes forenses que comprometen al exgobernador y excandidato presidencial.

Según Semana, la denuncia más reciente involucra el presunto abuso de una niña de ocho años en 2023. Los elementos probatorios, en poder de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, han impulsado a más posibles víctimas a acercarse a las autoridades. Algunas jóvenes, que en su infancia habrían sido sometidas a situaciones similares, relataron a la defensa que el miedo al poder de Caicedo las obligó a guardar silencio durante años.

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El avance de la investigación se sostiene en pruebas digitales y testimonios directos. Entre los mensajes entregados a la Fiscalía, se encuentra la expresión: “Tú y yo, sexo con penetración y con ella juegos sexuales o lo que quiera”, enviada presuntamente por Caicedo a la madre de la menor. La gravedad del caso ha provocado que otras víctimas busquen protección y asistencia judicial, según relató el abogado Julián Quintana, que representa a la familia denunciante.

Carlos Caicedo respondió en sus redes sociales tras acusaciones de acceso carnal y acoso sexual, cuestionando la veracidad de los señalamientos - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook
Carlos Caicedo respondió en sus redes sociales tras acusaciones de acceso carnal y acoso sexual, cuestionando la veracidad de los señalamientos - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook

En respuesta a la pregunta sobre el estado actual del proceso, la Fiscalía analiza pruebas contundentes que incluyen mensajes, audios y exámenes forenses, mientras nuevas víctimas se suman a la denuncia y buscan garantías judiciales.

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Testimonios y material probatorio

Las declaraciones recogidas previamente en el proceso exponen detalles alarmantes. “Posteriormente, mi hija nos contó (a mí y a mi hermana menor) que Caicedo la manipulaba sexualmente, y que los regalos que él enviaba para la niña eran, a su entender, la forma de comprar su silencio. Mi hija también refirió que Caicedo la había bañado”, se lee en la denuncia principal.

Más testimonios recogidos por Quintana describen patrones similares: niñas de sectores vulnerables en Santa Marta habrían sido víctimas de ofrecimientos económicos y amenazas para mantener el silencio. “En repetidas ocasiones (calculo que entre cuatro y cinco veces) Caicedo me envió dinero con ese propósito”, destaca otro pasaje del expediente.

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y excandidato presidencial - crédito Colprensa
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y excandidato presidencial - crédito Colprensa

La denuncia amplía el foco sobre el círculo cercano del exgobernador. Según el relato de la madre de la víctima, personas allegadas a Caicedo intentaron interceder para “hablar” del caso e influir sobre las víctimas. El material aportado incluye además audios y registros gráficos que, según fuentes judiciales, ya están en poder de Medicina Legal para su análisis forense.

Reacciones y defensa de los implicados

El medio de comunicación intentó obtener la versión de Carlos Caicedo, pero no recibió respuesta alguna. Por su parte, la exalcaldesa Virna Johnson, mencionada en la denuncia como presunto canal de comunicación entre Caicedo y la familia de la menor, se apartó de las acusaciones y denunció una “campaña de linchamiento”. Johnson anunció que llevó una denuncia por calumnia contra quienes, a su juicio, afectaron su nombre y honra.

El abogado Julián Quintana advirtió que “a raíz de esta denuncia, otras víctimas se han comunicado con nuestra veeduría, y también nos han contado hechos escalofriantes, absurdamente graves. Los vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía”.

Abogado de la familia de Valeria Afanador agradeció la labor de la Fiscalía y dio un parte de tranquilidad tras el dictamen de Medicina Legal - crédito @julianquintanat/X
Abogado de las vícitmas de abuso sexual del excandidato presidencial Carlos Caicedo - crédito @julianquintanat/X

Futuro judicial y panorama del caso

El expediente contra Caicedo suma testimonios, transferencias de dinero y declaraciones que describen la supuesta manipulación y amenazas sufridas por las víctimas. Entre los elementos recabados figuran expresiones atribuidas al exgobernador de alto contenido sexual y referencias a otros posibles casos con niñas de entre doce y trece años.

La Fiscalía, que avanza en la verificación de cada elemento, podría decidir en los próximos días nuevas diligencias judiciales, incluyendo la imputación de cargos y la citación de Caicedo para rendir declaración formal. Las víctimas, según el abogado Quintana, están dispuestas a exponer ante un juez la totalidad de los hechos relatados en la denuncia y aportar los soportes probatorios recopilados hasta la fecha.

La situación judicial de Carlos Caicedo permanece incierta, pero el volumen y la naturaleza de las pruebas ya han sacudido al Magdalena y al país, mientras la Fiscalía determina si llama al exgobernador a responder ante la justicia ordinaria.

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