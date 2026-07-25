México

¿Team Mar al rescate? Arath de la Torre pide que Briggitte Bozzo y Gala Montes resuelvan sus diferencias

El actor recordó que en el reality de Televisa promovieron “la unión” y dijo mantenerse al margen de lo que hacen; aun así, recomendó que los roces se atiendan sin exposición frente a seguidores

Guardar
Google icon
Karime Pindter y Gala Montes sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse públicamente durante una comida del “Team Mar”, grupo surgido en La Casa de los Famosos México 2024.
Karime Pindter y Gala Montes sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse públicamente durante una comida del “Team Mar”, grupo surgido en La Casa de los Famosos México 2024. (Instagram: Briggitte Bozzo)

Arath de la Torre sugirió a Gala Montes y Briggitte Bozzo que resuelvan su conflicto “en privado” y no en redes sociales, a través de una declaración realizada durante el programa matutino Hoy, dónde es conductor.

El actor mexicano de 51 años, se pronunció sobre la pelea pública entre sus excompañeras del “Team Mar”: “Se están equivocando”, les dijo, y les envió “un mensaje de amor”.

PUBLICIDAD

Así fue el reencuentro del Team Mar. (TikTok: Briggi Bozzo)

Qué dijo Arath sobre el conflicto

Arath de la Torre reconoció mantenerse “muy al margen” de lo que hacen Gala Montes y Briggitte Bozzo, pero no esquivó la pregunta cuando fue cuestionado en Hoy.

“Me parece que se están equivocando. Les envío un mensaje de amor a las dos porque lo que hicimos en la casa fue precisamente promover el amor, promover la unión”, declaró el conductor.

PUBLICIDAD

También admitió desconocer los detalles del entredicho: “Hay roces, hay situaciones, las cuales no conozco a profundidad; respeto la posición de cada quien”. Su recomendación fue directa: que ambas actrices eviten exponerse y resuelvan sus diferencias sin ventilarlo ante terceros.

Por qué pelean Gala y Briggitte

Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)
Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)

La disputa entre Gala Montes, de 25 años, y Briggitte Bozzo, de 24, tiene como detonante a la estilista argentina Lau Styling, quien insultó a los mexicanos en redes sociales tras la final de la Copa Mundial 2026, molesta porque muchos apoyaron a España en lugar de Argentina.

Bozzo salió en defensa de la estilista; Montes, en cambio, ya arrastraba roces con ella desde La Casa de los Famosos México, donde tuvieron un conflicto por un look.

Una tensión que viene de antes

El enfrentamiento entre las dos actrices no nació con la polémica del Mundial. Durante su paso por el reality de Televisa, Lau Styling trabajó con ambas y ya existían fricciones, en particular entre la estilista y Montes.

La nueva controversia de la gurú de moda reavivó esas diferencias y las trasladó al debate público en redes sociales, el escenario que Arath de la Torre les pidió abandonar.

De las carreras a las polémicas de Gala Montes y Briggitte Bozzo

Gala Montes, de 25 años, es actriz y cantante mexicana, conocida por su participación en El señor de los cielos. Briggitte Bozzo, de 24, es actriz venezolana-mexicana con trayectoria en La Rosa de Guadalupe.

Ambas se conocen desde la infancia: coincidieron en la telenovela Amar de nuevo en 2011, cuando tenían alrededor de 10 y 11 años. Su reencuentro en La Casa de los Famosos México 2024, donde formaron el “Team Mar” junto a Arath de la Torre y Mario Bezares, las volvió a unir públicamente.

Una amistad con grietas desde el reality

Dentro del propio reality ya hubo roces entre las dos actrices. Al salir del programa, Montes confirmó en entrevista con Yordi Rosado que la relación no era la misma: “Cuando alguien hace algo ‘sin querer’ para lastimarte una, dos o tres veces, ya no está padre”, dijo entonces.

En noviembre de 2024 reconoció el distanciamiento de forma pública, aunque sin dar detalles precisos sobre sus causas.

El detonante: Lau Styling y el Mundial 2026

¿Quién es Lau Styling? La stylist de Briggitte Bozzo que se enfrentó a Gala Montes tras La Casa de los Famosos 2024
Su nombre ha cobrado notoriedad tras su polémico enfrentamiento con la actriz por unas prendas y accesorios Crédito: cuartoscuro Credito:IG @pitufinalau Credito: IG @briggi_bozzo

El conflicto actual estalló el 19 de julio, horas después de que España venció 1-0 a Argentina en la final de la Copa Mundial 2026. La estilista argentina Laura Villa, conocida en redes como Lau Styling, publicó videos en sus historias de Instagram donde arremetió contra los aficionados mexicanos que celebraron el resultado.

Ante la polémica, Bozzo grabó un video para deslindarse: “Yo de verdad no tengo nada que ver. A esa persona le dejé de hablar hace mucho tiempo por cosas personales”, declaró, y pidió a sus seguidores no incluirla en el asunto.

Cómo se cruzaron Gala y Briggitte por la estilista

Gala señaló a Briggitte Bozzo por defender a Lau Styling
Gala señaló que Briggitte Bozzo siempre defendió a Lau Styling (Captura de pantalla: X/@GalaMontes2)

Montes no tardó en reaccionar. En X publicó un mensaje que apuntó directamente a Bozzo: “La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist”.

También cuestionó la lealtad de su excompañera: recordó que Bozzo había defendido públicamente a Villa en 2024, cuando la estilista la atacó a ella por el manejo de su ropa, e incluso la tenía mencionada en su biografía de Instagram con el texto “Lau, my goddess”. Para Montes, tomar distancia ahora equivalía a una traición: “Cuando Lau estaba bien, tú eras su amiga. Ahorita que está en la verga, tú eres de que: ‘No, yo no trabajo con ella’”, señaló.

La respuesta de Bozzo y el cruce de declaraciones

Briggitte Bozzo
Bozzo cerró su postura en X con un último mensaje: “Solo le di la oportunidad de trabajo a una persona que le dejé de hablar hace mucho tiempo. Me sé alejar a tiempo de personas que no me suman”. (Captura de pantalla @briggi_bozzo)

Bozzo respondió sin rodeos: “¿Cuál es el pedo de esta persona que me tiene que mencionar en absolutamente todo? Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar”.

Montes rechazó el argumento: “Yo no como de ti. Yo trabajo, yo sí trabajo, bebé. Yo hago esto por gusto, no porque lo necesite”.

Además cuestionó la identidad nacional de su excompañera: “¿Y desde cuándo eres tan venezolana? Tú eres venezolana cuando te conviene y cuando te conviene eres mexicana. Como Lau. Justo así. Se parecen”.

Bozzo cerró su postura en X con un último mensaje: “Solo le di la oportunidad de trabajo a una persona que le dejé de hablar hace mucho tiempo. Me sé alejar a tiempo de personas que no me suman”.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoGala MontesBriggitte BozzoArath de la Torrehoypolemicamexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 25 de julio

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 25 de julio

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Checa los detalles de las peleas entre los realizadores de contenido con mayor influencia en el mundo

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora: decomisan más de 272 mil cartuchos y 81 armas

Fuerzas federales aseguraron una bodega atribuida a la célula criminal Los Rusos, vinculada a la facción de “El Mayito Flaco”

Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora: decomisan más de 272 mil cartuchos y 81 armas

La calidad del aire en la CDMX este 25 de julio

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

La calidad del aire en la CDMX este 25 de julio

Temblor hoy en México: Se reporta segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.2

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reporta segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.2
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora: decomisan más de 272 mil cartuchos y 81 armas

Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora: decomisan más de 272 mil cartuchos y 81 armas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

En redes piden que Masad Altamimi sea el primer nominado de La Casa de lo Famosos México 2026

Ley Pompo: la dolorosa historia de amor de un “Payasónico” que promueve la creación de una nueva reforma

DEPORTES

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Atlante vs América: Los Potros le sacan un punto a las Águilas al empatar 1-1 en el partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Spider-Man sorprende a los Diablos Rojos y los visita en el Estadio Harp Helú

Así fue la protesta de Mineros y Correcaminos por el fin del ascenso y descenso

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa