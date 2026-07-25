Red de influencias y cobros millonarios: las pruebas que comprometen a Juliana Guerrero y su hermana

Juliana Guerrero y su hermana habrían tejido una red de corrupción dentro del Gobierno Petro- crédito @jguerrero112/Instagram

Las pruebas de la presunta red que describe Semana incluyen testimonios, chats, audios, tiquetes aéreos y consignaciones sobre un esquema de cobros a empresarios a cambio de supuestas gestiones para conseguir contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior, con participación señalada de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero.

La revista, que sitúa esos hechos entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025, informó que el esquema contemplaba una tarifa de un $1.000.000 por reuniones, un anticipo de $200.000.000 y el cobro del 10% del valor de cada proyecto adjudicado. En las conversaciones, Juliana Guerrero asumía las gestiones ante el Gobierno, mientras que su hermana Verónica mantenía la comunicación con los empresarios y David Trespalacios, un joven de Barranquilla, Atlántico, cercano a la familia de las mujeres que recibía el dinero.

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Tres personas que participaron en el entramado contactaron al medio para exponer el caso. Según relataron dos empresarios, les ofrecieron proyectos de cámaras de seguridad, un acueducto en el departamento del Cesar y planes de mejoramiento de vivienda, además de reuniones con alcaldes y funcionarios.

Uno de los empresarios declaró bajo reserva al medio citado que “se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”. Ese mismo testimonio agregó que, si el municipio de Aguachica recibía mejoramientos por $6.000.000.000, las hermanas tendrían que recibir $60.000.000.

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Las pruebas sobre el proyecto del acueducto en Cesar

uliana Guerrero asumía las gestiones ante el Gobierno, mientras que su hermana Verónica mantenía la comunicación con los empresarios - crédito jguerrero112/Instagram

En el caso del acueducto, las pruebas sitúan a Verónica Guerrero como enlace con Edward Libreros entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Además, aparecen dos tiquetes aéreos comprados por empresarios para que viajara a Aguachica el 5 de diciembre de 2024 desde Bogotá y regresara esa misma noche desde Bucaramanga, Santander.

Seis días después de ese viaje, Verónica escribió en WhatsApp al empresario: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Luego de ese mensaje, empezó la entrega escalonada del anticipo.

Los chats también registran nuevas referencias al avance de la gestión. En una conversación del 10 de febrero de 2025, Verónica escribió: “Esperando que Hacienda nos libere los CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)”, y añadió que tenía una reunión oficial con el viceministro y su equipo para revisar el presupuesto de acueductos y concretar un encuentro con alcaldes.

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El 18 de febrero del mismo año reportó nuevos obstáculos y atribuyó la demora a la cartera de Hacienda. Cuando reaparecieron los reclamos el 3 y el 6 de marzo, insistió en que el trámite seguía en curso y relacionó la tardanza con las prioridades del Gobierno por la situación de Catatumbo y el estado de conmoción interior.

Chats y consignaciones sobre el recaudo del dinero

El esquema contemplaba una tarifa de $1.000.000 por reuniones, un anticipo de $200.000.000 y el cobro del 10% del valor de cada proyecto adjudicado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras diferencias entre Juliana Guerrero y Verónica Guerrero y Trespalacios, el dinero empezó a llegar de manera directa a sus cuentas personales. Un chat del 28 de diciembre de 2025 muestra que un empresario preguntó por Nequi, recibió el número de Juliana y luego informó una consignación de $5.000.000 para que su hermana la verificara.

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Conforme a los reportes a los que tuvo acceso Semana, uno de los empresarios que pagó a las hermanas Guerrero entregó $53.000.000, repartidos entre efectivo y consignaciones. La revista enumeró movimientos por $5.000.000, $1.800.000, $3.200.000, $3.950.000, $3.050.000 y $10.000.000, entre otros.

La instrucción de distribución también quedó en mensajes. Trespalacios escribió, indican las evidencias publicadas: “Verónica Guerrero, cuenta de ahorro, 12,5 (millones de pesos) aquí; Juliana Guerrero, 12,5 (millones de pesos) aquí; Wilmer Trespalacios, 10 (millones de pesos)”, y los empresarios enviaron los comprobantes por WhatsApp.

Los indicios de influencia en entidades del Gobierno

Además del recaudo, hay mensajes que apuntan a un supuesto reparto con terceros y a la presunta capacidad de influencia de las hermanas Guerrero dentro del Gobierno Petro. En uno de esos intercambios, un empresario comentó que el dinero era “para los de adentro” y para ellas, y Verónica respondió: “Exacto. Entre más uno les joda a los del min (Ministerio), ellos también joden”.

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Las conversaciones conocidas por la revista también la muestran informando sobre movimientos de Juliana en entidades oficiales. El 20 de enero de 2025 afirmó que su hermana estaba “en Palacio”, y al día siguiente escribió: “Juliana tiene reunión hoy con el jefe de jefes”, una frase que, según los denunciantes aludían al presidente Gustavo Petro.

Los ofrecimientos no se limitaban al Ministerio de Vivienda. Los chats mencionan gestiones en Fiduagraria S. A., en el Fondo Colombia en Paz, en el Ministerio de la Igualdad y en el Ministerio de Ambiente, además de un audio en el que Juliana aceptó ayudar a la Gobernación del Cesar y a Jorge Barros.

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Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero hablaba de “misiones secretas” cuando coincidían en Presidencia- crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia / @jguerrero112/Instagram

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), dijo en entrevista con Semana que Juliana y Verónica intervenían sin ser funcionarias. “Ella (Juliana Guerrero), sin ningún escrúpulo, tiene el descaro de ir a las entidades a mandar, a decir qué se contrata, a quién se vincula y a quién no. Ella, con su hermana, va al Ministerio de la Igualdad y toman decisiones sin ser funcionarias públicas”, afirmó Rodríguez.

El cierre de las conversaciones refuerza la idea de una injerencia que iba más allá de la búsqueda de contratos. En uno de los últimos mensajes, Verónica describió que dedicaba horas a evitar la salida de un alto cargo en el Ministerio de Ambiente porque, según su propia versión, perder ese aliado podía afectar intereses que consideraba claves en esa cartera.

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