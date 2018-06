"Este bajo me lo compré con el sudor de mi chota", dice el lado B de Marcos, 35 años, pinta de gitano embravecido. Hace poco más de seis meses que es trabajador sexual. Se metió en el negocio alentado por su mujer, "puta y feminista", y porque la plata no alcanzaba desde que el gobierno de Macri aplicó tarifazos, ajustes y despidos. La chota que le pagó el bajo a Marcos mide 20 centímetros de largo. Siempre fue un seductor, sabe durar el tiempo necesario para que nadie se quede con las ganas. Mujeres, hombres o parejas. Es lo mismo. "No me gusta llamarme 'taxi boy'. Me defino como trabajador sexual porque mi cuerpo es mi herramienta de trabajo —habla veloz, claro y seguro en el último piso de un edificio en Boedo, balcón terraza, la vista del sur de Buenos Aires—. Hago fotos, performances, asesoramiento y, por supuesto, también cojo. Lo mío es un servicio integral. Soy un profesional del sexo. Si tenés un problema con el deseo, yo te lo resuelvo. Si querés probar algo nuevo y no sabés cómo, yo te digo". Los problemas pueden ser variados: la chica que se negó a una noche de despedida de solteros que le habían preparado sus amigas, le dio vergüenza, le pareció patético, no tuvo despedida. Después lo pensó mejor. Buscó en una página de acompañantes masculinos y encontró la foto de Marcos. Le pidió una noche: sin amigas entrometidas ni medias tintas. Coger como su futuro marido no se la cogía desde hacía años. Acabó llorando, dispuesta a casarse, a pesar de todo. "Otra vez una chica de 25 me contrató para que me dejara chupar la pija. Le pregunté por qué, si no tenía alternativas gratuitas. Me dijo que sí, pero que estaba harta de que los tipos le dijeran qué hacer, cómo, cuándo. Ella quería chupar una pija hasta hartarse, como ella quisiera, del modo que tuviera ganas".