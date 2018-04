Además, dado que no todo el mundo necesita la misma cantidad de horas de sueño, podría ser difícil saber si tu agotamiento se debe a la falta de sueño o al exceso del mismo, dice Nowakowski. Una regla general es que si puedes conciliar el sueño dentro de la primera media hora después de acostarte, es probable que no estés durmiendo lo suficiente, a menos que tengas una afección médica que lo cause. Y si despiertas sintiéndote renovado, probablemente estés durmiendo lo suficiente y no debas dormir más.