Me asaltaron cuatro veces con pistolas, me robaron celulares, plata, cosas que no son importantes. Cuando me subo a un taxi mis amigas me piden: que les mande foto de los datos del conductor y avisar cuando llego a mi casa. Mi novio vive a 20 cuadras, un paseo de unos minutos que podría hacer caminando, pero prefiero no hacerlo. Ya no tengo idea de cuanta plata gasto en taxi innecesariamente. Ya dejé de contar las cosas que me dicen por la calle. Mi costumbre principal es llevarme un buzo para taparme, no me gusta que me miren y a veces me siento muy observada.