¿Cómo ha cambiado tu colostomía la percepción que tienes de tu propio cuerpo?

Muchas veces me imagino qué aspecto tendría mi cuerpo sin todas estas cicatrices y la bolsa. No lo sé, porque las he tenido toda la vida. Y hay cosas que nunca he hecho. A veces la gente me pregunta: "¿Sabes cuando te entran unas ganas incontenibles de tirarte un pedo?". Pues no, no lo sé. Nunca me he tirado un pedo.