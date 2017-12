Un colega de Alicante me ha dicho que se estila fuertemente el cocido con pelotas. Pero no unas pelotillas pequeñas, esta peña hace unas pelotas enormes y su tamaño no les impide poner grandes cantidades de ellas en el cocido. Es, en definitiva, una hipérbole de la "escudella" catalana. Ya sabéis, esta gente siempre se excede en todo.