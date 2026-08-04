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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará en la posesión de Adelardo de la Espriella como presidente de Colombia: esto se sabe

El titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociado confirmó la presencia en la transmisión de mando del abogado, que asumirá para el periodo 2026-2030, como parte del grupo de personalidades que estará en el evento

Gianni Infantino - Abelardo de la Espriella
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañará al presidente electo Abelardo de la Espriella en su posesión, que se hará el 7 de agosto - crédito EFE - REUTERS
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La investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República, prevista para el viernes 7 de agosto de 2026, marcará un hecho inédito en la historia reciente del país. Por primera vez, la ceremonia oficial no se realizará en Bogotá, sino en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, un recinto con capacidad para 2.300 personas y equipado con tecnología de punta.

La transmisión de mando, con la que se inaugurará el periodo presidencial 2026-2030, reunirá a líderes y delegaciones internacionales de alto nivel y espera proyectar a la capital del Valle del Cauca como anfitriona de uno de los actos políticos más relevantes del año. Entre las personalidades que concurrirán a este evento hay una cuya confirmación, el lunes 3 de agosto, generó comentarios.

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Se trata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que, según se supo, acudirá a la ceremonia, siendo este un nuevo acto político en el que estará presente como representante del máximo organismo deportivo a nivel orbital. El directivo viene de ser blanco de fuertes críticas por su intención de vender a un grupo inversor un porcentaje de los derechos de la Copa del Mundo, en una transacción descartada.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue objeto de duras críticas, al ser señalado de querer quitarle la Copa del Mundo a las confederaciones - crédito Benoit Tessier/REUTERS
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue objeto de duras críticas, al ser señalado de querer quitarle la Copa del Mundo a las confederaciones - crédito Benoit Tessier/REUTERS

En efecto, el titular del organismo más importante del balompié provocó controversia internacional al promover la creación de FIFA Forward Enterprise, una empresa destinada a vender participaciones minoritarias de los mundiales a inversores privados por más de 4.000 millones de dólares. La propuesta generó una dura reacción de la UEFA, que amenazó con boicotear las próximas competencias.

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Junto a Infantino, el evento contará con la presencia del rey Felipe VI de España y de los presidentes de Argentina, Ecuador y Chile (Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast, respectivamente), además de altos funcionarios de Brasil, Curazao, El Salvador, Guatemala e Israel. La confirmación de estas delegaciones la hizo el alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien destacó el enfoque internacional que tendrá la jornada.

Una posesión histórica para la tradición presidencial

El traslado de la sede protocolaria fue aprobado por el Congreso, que busca promover la descentralización de los actos institucionales más emblemáticos del país. Esta decisión promete convertir a Cali en el centro de la atención política y mediática nacional e internacional, y representaría un reconocimiento a su papel estratégico en la región, como epicentro de un hecho histórico.

Cali inició el 29 de julio los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella/Google Maps
Cali continúa con los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto - crédito Google Maps - @ABDELAESPRIELLA/X

Para tal fin, las autoridades locales han preparado un operativo especial de seguridad y logística para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia, con dispositivos adicionales en la Arena USC y en las principales vías de acceso. En lo que respecta a Infantino, su asistencia enarbolaría el vínculo entre el deporte y la diplomacia y reforzaría la proyección internacional en la cooperación multilateral.

De esta forma, la visita del máximo dirigente del fútbol, adelantada por medios como Blu Radio, ha sido interpretada como un reconocimiento a la trayectoria y potencial de Colombia como organizador de grandes eventos. Además, la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores de Israel marcaría la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países y añade relevancia geopolítica al acto.

El Rey Felipe VI también estará en la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, que se hará en Cali - crédito Europa Press
El Rey Felipe VI también estará en la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, que se hará en Cali - crédito Europa Press

El inicio del mandato de Abelardo de la Espriella estará acompañado de propuestas de política social, entre ellas el incremento del programa Colombia Mayor a 400.000 pesos mensuales. El nuevo gobierno, sin embargo, enfrenta el reto de cubrir un déficit presupuestal considerable para la implementación de esta medida, estimado en al menos $3,2 billones para su sostenimiento.

La investidura de De la Espriella, en síntesis, reforzaría el papel de la capital vallecaucana como anfitriona de grandes eventos y como referente en la descentralización institucional de Colombia. En el pasado reciente, Cali acogió la COP16, considerada la principal cumbre global dedicada a la protección de la naturaleza, de la fauna y la flora, y la prevención del deterioro ambiental.

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