México
Agregar Infobae enGoogle

Juntos por Tabasco alista denuncia contra Andy López Beltrán por actos anticipados de campaña

La norma castiga las visitas de promoción política fuera de precampaña y campaña con medidas que van de una amonestación pública hasta impedir una postulación, según la gravedad del caso

Andy López Beltrán busca construir una identidad política propia rumbo a 2027.
Andy López Beltrán busca construir una identidad política propia rumbo a 2027.
Guardar

El bloque opositor Juntos por Tabasco, a través del PRI y Somos México (Somos MX), anunció este lunes que prepara denuncias formales contra Andrés “Andy” Manuel López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones intermedias de 2027. La acción legal responde a los recorridos casa por casa que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador inició en el Distrito 6 federal del estado, antes de que el proceso electoral arranque formalmente. El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha abierto procedimiento alguno.

López Beltrán anunció el 2 de agosto en redes sociales que inició visitas en comunidades de los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, los cuatro que integran el Distrito 6. En su primera jornada recorrió Guayal, en Tacotalpa; Manuel Buelta y Rayón, en Teapa; Tamulté de las Barrancas, en Centro, y Astapa, en Jalapa.

PUBLICIDAD

El aspirante morenista señaló que recorrerá las 170 secciones electorales que conforman ese distrito mediante visitas directas a los habitantes.

La denuncia opositora

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Acosta León, explicó la coordinación del bloque afirmando que "como es un tema federal, él anunció que quiere ser candidato del sexto distrito federal, nos hemos puesto de acuerdo con los otros compañeros que conforman esta mesa de diálogo, Juntos por Tabasco, que ellos van a interponer porque tienen la representación federal, el Revolucionario Institucional y el partido MX“.

PUBLICIDAD

Acosta León precisó que serán el PRI y Somos MX quienes presenten formalmente las querellas al contar con representación en el ámbito federal.

Andy López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal.
Andy López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal.

El dirigente también cuestionó el vínculo del aspirante con el estado, afirmando que “¿Cómo es posible que ahora viene a pedirle el voto a los tabasqueños?”, al recordar que, según versiones difundidas por la oposición y referidas por medios locales, López Beltrán se habría definido en algún momento como "tabasqueño de nacimiento, pero chilango por convicción“.

Lo que establece la ley

López Beltrán presentó su renuncia a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena el 25 de mayo de 2026, mediante una carta dirigida a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes. En el documento informó que dejaría también su lugar en la Comisión Nacional de Elecciones para contender, en su momento, por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.

Tras esa salida, trasladó su residencia de la Ciudad de México a Tabasco y comenzó a participar en las llamadas “mesas de integración” en los municipios del Distrito 6 antes de arrancar la gira territorial del fin de semana.

Primer plano de un folder con papeles, sellos, logo del PRI y logo de Somos México; un bolígrafo sobre una mesa de madera; fondo borroso con cajas y personas.
Juntos por Tabasco alista denuncia contra Andy López Beltrán por actos anticipados de campaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que las visitas casa por casa con fines de promoción política fuera de los periodos formales de precampaña y campaña constituyen una falta grave. Las sanciones van desde una amonestación pública hasta la negativa de registro como precandidato o la cancelación del registro como candidato, según la gravedad del acto.

El INE no ha informado públicamente sobre la apertura de ningún procedimiento vinculado a los recorridos de López Beltrán.

La respuesta de Morena

El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, confirmó que López Beltrán es, hasta el momento, el único militante que ha expresado formalmente su interés por competir por la candidatura del Distrito 6, aunque precisó que el registro permanecerá abierto una vez que se publique la convocatoria oficial.

Selván García rechazó las versiones que señalan que López Beltrán asumió el control político de Morena en Tabasco y aseguró que “existe una relación de coordinación, no de subordinación”.

Ante las críticas por el activismo anticipado, el dirigente reveló que “los aspirantes firmaron una carta de deslinde para evitar que el partido sea responsabilizado en caso de incurrir en infracciones electorales”. El Comité Ejecutivo Estatal también impartió una capacitación jurídica para informar a los aspirantes sobre los límites que establece la legislación.

Selván García advirtió que cualquier infracción será responsabilidad individual de quien la cometa.

Sin competencia interna por ahora

El calendario aprobado por el Consejo Nacional de Morena prevé que el registro para las coordinaciones distritales federales inicie el 3 de agosto, sujeto a la publicación de la convocatoria, mientras que las coordinaciones municipales comenzarían el 21 de septiembre y las distritales locales el 8 de octubre.

López Beltrán había declarado que "no se considera con ventaja sobre nadie y que competirá en igualdad de condiciones una vez que arranque formalmente el proceso interno“.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, descartó en una conferencia reciente que López Beltrán vaya a sustituirlo en la gubernatura antes de que concluya su mandato en 2030, y precisó que las aspiraciones del hijo del expresidente apuntan exclusivamente a la diputación federal por el Distrito 6 en las elecciones del 6 de junio de 2027.

Temas Relacionados

Andy López BeltránTabascoMorenaCampaña electoralSomosMxPRDmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La UNAM anunciará este martes la fecha del nuevo examen de ingreso a licenciatura

La institución habilitará sedes foráneas para aplicar el examen de control y publicará este martes las fechas y lugares

La UNAM anunciará este martes la fecha del nuevo examen de ingreso a licenciatura

Temblor hoy en México: se registra un segundo sismo de 4.2 grado en el municipio de Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: se registra un segundo sismo de 4.2 grado en el municipio de Mapastepec, Chiapas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: Lluvia provoca retraso en el servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: Lluvia provoca retraso en el servicio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

La representación diplomática advirtió que los cierres carreteros y las actividades delictivas podrían escalar tras los hechos registrados en la región de Los Reyes y Peribán; recomendó evitar traslados innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

El dueño de la marca Escobar Inc. es condenado a 4 años de cárcel, convirtió el negocio en un esquema de fraude

La empresa ofrecía versiones baratas de aparatos y otros artículos, pero enviaba certificados o libros para aparentar entregas y frenar reclamos ante plataformas de pago

El dueño de la marca Escobar Inc. es condenado a 4 años de cárcel, convirtió el negocio en un esquema de fraude
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

Las veces que Valeria Márquez temió por su vida: Harfuch confirmó varias amenazas previas a su feminicidio

Embajada de EEUU lanzó alerta nivel 4 a sus ciudadanos para advertir no viajar a Michoacán

Marina asegura lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas en el Pacífico mexicano

Golpe masivo en México: arrestan a 10 integrantes clave de la red criminal de Ryan Wedding

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: los habitantes juegan al impostor para pasar el rato

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: los habitantes juegan al impostor para pasar el rato

La Wanders Lover demandará a Ana Show tras llegar a los golpes afuera de La Casa de Óscar Burgos

Aldo Rendón revela que el pódcast de Jair Sánchez lo hizo viral

Maxine Woodside desmiente separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras rumores de infidelidad

Cerveza de mantequilla y palomitas mágicas: esto cuesta el increíble menú temático de Harry Potter en cines mexicanos

DEPORTES

México vs. Guatemala Sub-23: ¿cómo va el partido de los Centroamericanos y del Caribe 2026?

México vs. Guatemala Sub-23: ¿cómo va el partido de los Centroamericanos y del Caribe 2026?

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos, medalla de oro para el equipo de gimnasia artística

América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

Romina Hinojosa concluye en el lugar 85 tras la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Terence Crawford se sorprende con el rendimiento un nuevo campeón mexicano: “Mira su movimiento”