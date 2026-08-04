Juntos por Tabasco alista denuncia contra Andy López Beltrán por actos anticipados de campaña

Andy López Beltrán busca construir una identidad política propia rumbo a 2027.

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El bloque opositor Juntos por Tabasco, a través del PRI y Somos México (Somos MX), anunció este lunes que prepara denuncias formales contra Andrés “Andy” Manuel López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones intermedias de 2027. La acción legal responde a los recorridos casa por casa que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador inició en el Distrito 6 federal del estado, antes de que el proceso electoral arranque formalmente. El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha abierto procedimiento alguno.

López Beltrán anunció el 2 de agosto en redes sociales que inició visitas en comunidades de los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, los cuatro que integran el Distrito 6. En su primera jornada recorrió Guayal, en Tacotalpa; Manuel Buelta y Rayón, en Teapa; Tamulté de las Barrancas, en Centro, y Astapa, en Jalapa.

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El aspirante morenista señaló que recorrerá las 170 secciones electorales que conforman ese distrito mediante visitas directas a los habitantes.

La denuncia opositora

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Acosta León, explicó la coordinación del bloque afirmando que "como es un tema federal, él anunció que quiere ser candidato del sexto distrito federal, nos hemos puesto de acuerdo con los otros compañeros que conforman esta mesa de diálogo, Juntos por Tabasco, que ellos van a interponer porque tienen la representación federal, el Revolucionario Institucional y el partido MX“.

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Acosta León precisó que serán el PRI y Somos MX quienes presenten formalmente las querellas al contar con representación en el ámbito federal.

Andy López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal.

El dirigente también cuestionó el vínculo del aspirante con el estado, afirmando que “¿Cómo es posible que ahora viene a pedirle el voto a los tabasqueños?”, al recordar que, según versiones difundidas por la oposición y referidas por medios locales, López Beltrán se habría definido en algún momento como "tabasqueño de nacimiento, pero chilango por convicción“.

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Lo que establece la ley

López Beltrán presentó su renuncia a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena el 25 de mayo de 2026, mediante una carta dirigida a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes. En el documento informó que dejaría también su lugar en la Comisión Nacional de Elecciones para contender, en su momento, por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.

Tras esa salida, trasladó su residencia de la Ciudad de México a Tabasco y comenzó a participar en las llamadas “mesas de integración” en los municipios del Distrito 6 antes de arrancar la gira territorial del fin de semana.

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Juntos por Tabasco alista denuncia contra Andy López Beltrán por actos anticipados de campaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que las visitas casa por casa con fines de promoción política fuera de los periodos formales de precampaña y campaña constituyen una falta grave. Las sanciones van desde una amonestación pública hasta la negativa de registro como precandidato o la cancelación del registro como candidato, según la gravedad del acto.

El INE no ha informado públicamente sobre la apertura de ningún procedimiento vinculado a los recorridos de López Beltrán.

La respuesta de Morena

El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, confirmó que López Beltrán es, hasta el momento, el único militante que ha expresado formalmente su interés por competir por la candidatura del Distrito 6, aunque precisó que el registro permanecerá abierto una vez que se publique la convocatoria oficial.

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Selván García rechazó las versiones que señalan que López Beltrán asumió el control político de Morena en Tabasco y aseguró que “existe una relación de coordinación, no de subordinación”.

Ante las críticas por el activismo anticipado, el dirigente reveló que “los aspirantes firmaron una carta de deslinde para evitar que el partido sea responsabilizado en caso de incurrir en infracciones electorales”. El Comité Ejecutivo Estatal también impartió una capacitación jurídica para informar a los aspirantes sobre los límites que establece la legislación.

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Selván García advirtió que cualquier infracción será responsabilidad individual de quien la cometa.

Sin competencia interna por ahora

El calendario aprobado por el Consejo Nacional de Morena prevé que el registro para las coordinaciones distritales federales inicie el 3 de agosto, sujeto a la publicación de la convocatoria, mientras que las coordinaciones municipales comenzarían el 21 de septiembre y las distritales locales el 8 de octubre.

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López Beltrán había declarado que "no se considera con ventaja sobre nadie y que competirá en igualdad de condiciones una vez que arranque formalmente el proceso interno“.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, descartó en una conferencia reciente que López Beltrán vaya a sustituirlo en la gubernatura antes de que concluya su mandato en 2030, y precisó que las aspiraciones del hijo del expresidente apuntan exclusivamente a la diputación federal por el Distrito 6 en las elecciones del 6 de junio de 2027.

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