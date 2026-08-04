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Rescataron a otros dos jóvenes que quedaron a la deriva en Cartagena después de que el jet ski que rentaron dejó de funcionar

Un aviso de los familiares de los involucrados permitió activar a tiempo el operativo de Guardacostas, que evitó que pasaran la noche a la deriva. El hecho recordó el caso de Luciana Dangond Farah y Gerónimo Ibarra Cavalli

Un agente de uniforme azul y chaleco salvavidas naranja en una embarcación. Tres personas en una moto acuática azul junto a la embarcación. Fondo de ciudad costera.
La Armada rescató en Cartagena a dos jóvenes que quedaron a la deriva por falta de combustible en su Jet Ski - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Armada de Colombia
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La Armada de Colombia rescató a dos jóvenes de 18 y 19 años que quedaron a la deriva en la bahía interna de Cartagena después de que la moto acuática que habían alquilado se quedara sin combustible durante la tarde del sábado 1 de agosto de 2026, un hecho que terminó en una sanción en contra del propietario del vehículo por entregarlo sin las condiciones mínimas para una navegación segura.

El caso volvió a centrar la conversación en un problema registrado semanas antes en la zona, pues el 28 de junio de 2026 ocurrió otro caso de una moto acuática sin combustible que terminó con dos jóvenes pasando una noche entera en el mar.

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Según un comunicado oficial citado por la Armada Nacional, la emergencia más reciente comenzó cuando los dos jóvenes salieron desde Castillogrande para hacer un recorrido recreativo y, minutos después, quedaron sin posibilidad de continuar el trayecto y sin comunicación. La corriente arrastró la moto acuática hacia el sector cercano a Tierrabomba.

Los uniformados de la Armada Nacional de Colombia acudieron al lugar de los hechos, en aguas territoriales, a 70 millas de Cartagena - crédito Colprensa
Los uniformados de la Armada Nacional trabajan para evitar tragedias en Cartagena - crédito Colprensa

Afortunadamente, la alerta temprana fue hecha por los familiares de los jóvenes a la Estación de Guardacostas de Cartagena. A partir de ese aviso, los uniformados desplegaron una Unidad de Reacción Rápida para localizar a los ocupantes y asistirlos en el lugar.

Al llegar al punto señalado, el personal de Guardacostas verificó el estado de salud de los dos jóvenes y confirmó que estaban sanos y salvos. Después remolcó la moto acuática y trasladó tanto a los tripulantes como al vehículo hasta un muelle seguro.

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La respuesta oficial incluyó una medida contra el dueño del Jet Ski, pues la Armada informó que impuso una infracción por entregar el equipo sin el combustible suficiente para evitar un caso como el ocurrido con los jóvenes.

Afortunadamente, los involucrados no sufrieron lesiones y fueron rescatados porque sus familiares avisaron a tiempo a las autoridades marítimas, que activaron el operativo y hallaron la moto acuática en tiempo récord.

La institución naval también hizo un llamado a prestadores de servicios y usuarios para revisar de forma rigurosa las condiciones de los equipos antes de ofrecerlos a los turistas.

Los jóvenes pasaron toda una noche en el mar

El nuevo rescate ocurrió después de un episodio similar registrado el 28 y 29 de junio de 2026 en la bahía de Barbacoas, en Barú, cuando Luciana Dangond Farah, de 18 años, y Gerónimo Ibarra Cavalli, de 20, quedaron varados luego de que la moto acuática que habían alquilado dejara de funcionar.

Esta era la moto acuática en la que se movilizaban los jóvenes - crédito Armada de Colombia / X
Esta era la moto acuática en la que se movilizaban los jóvenes en el caso ocurrido en junio - crédito Armada de Colombia / X

Según el testimonio de Ibarra Cavalli, el vehículo ya daba señales de falla desde el inicio del recorrido: “La moto estaba como pitando, tenía una alarma. Entonces le pregunté al que me dio la moto: ‘Ey, ¿pasa algo? ¿Esto que es la gasolina?’. Dice: ‘Sí, sí, pero relajado, que te dura’. A los 10 minutos, no duró’”.

El joven contó que intentaron llegar nadando a tierra, pero el oleaje se lo impidió: “Quedamos batallando… 6 horas para llegar a la orilla. No pudimos llegar, imposible”.

En la noche, para soportar el frío, explicó la estrategia que improvisaron en el agua: “Nos amarramos los chalecos, nos cruzamos de piernas… Si no nos cruzamos de piernas, nos da hipotermia”. También dijo que, ya entrada la madrugada, ambos estaban agotados y que desde las 6:00 a .m. hasta después de las 10:00 a .m. nadaron de forma continua hasta ser recogidos pasadas las 11:00 a .m.

Los jóvenes agradecieron a las autoridades por el apoyo - crédito Policía Nacional
Los jóvenes agradecieron a las autoridades por el apoyo - crédito Policía Nacional

Dangond Farah relató que pasaron la noche rezando en medio de la oscuridad: “Sinceramente decía: ‘La sangre de Cristo tiene poder. Jesús, en ti confío’”, afirmó al recordar cómo buscó la calma durante las horas en el mar.

Las autoridades indicaron entonces que los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde las 2:30 p. m. del domingo, tras salir desde el sector de Punta Barú en una moto acuática alquilada con fines recreativos.

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