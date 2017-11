Y aún así, el hombre que se reúne con nosotros en Jacou, un suburbio de Montpellier al sur de Francia —en el McDonald's frente a su trabajo— no es nada parecido al estereotipo del "nerd gordo". Zaka tiene 28 años y lleva barba de tres días, sombrero vaquero, una camisa a cuadros medio abierta y tirantes: una agradable mezcla de granjero bávaro y hipster. Mientras hablamos, juega con un poco de masilla adhesiva para concentrar su energía. "No soy un hombre común; tan sólo la manera en cómo me veo hace que la gente se me acerque. Y luego cuando me preguntan a qué me dedico —cazador de tormentas y coleccionista de cajas de McDonald's— es cuando más se sorprenden". En resumen, eres quien eres.