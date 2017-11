En los años posteriores, he aceptado el insomnio una y otra vez como un hecho de la vida y me he obligado a completar las tareas cotidianas aunque esté ojeroso y tenga los ojos rojos. No hago mi mejor trabajo, pero mantengo mi vida en movimiento hasta que puedo caer muerto en la cama a las 8 de la noche. En mi último trabajo, le dije a un colega que no podía ir con él por unos tragos porque había estado despierto durante 36 horas seguidas (sin ninguna razón mi mente claramente se identificó). "Yo ya estaría en el suelo en este momento", dijo. "¿Por qué no llamaste para avisar que no vendrías a trabajar?".