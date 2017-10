"Nosotros ya sabíamos que los pigmentos de los tatuajes se desplazaban hasta los ganglios linfáticos porque, visualmente, es evidente, pues los ganglios linfáticos se tiñen del color del tatuaje", explicaba Bernhard Hesse, uno de los autores del estudio. "Lo que no sabíamos era que lo hacían a un nivel nano, lo que implica que podrían no tener el mismo comportamiento que tienen las partículas del nivel micro. Y ahí está el problema, que no sabemos cómo reaccionan las nanopartículas".