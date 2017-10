Comparto estos eventos porque no creo que mi carrera de periodista haya sido extraordinariamente estresante como se acostumbra. No soy corresponsal de guerra ni periodista de tiempo completo. Yo no cubrí la carrera presidencial de 2016, eso significa que no me han amenazado de muerte. No soy un reportero que tenga que pasar por el abuso inimaginable como parte rutinaria de su trabajo. Soy simplemente un periodista que, después de una década en el negocio, recientemente tomó una mirada honesta en el peaje mental del trabajo.