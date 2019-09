"Maduro sólo busca cohesión nacional en medio de la crisis. Rebrotar el nacionalismo. No tiene los recursos suficientes y necesarios para encarar una guerra", explica a Infobae un general en actividad que conoce en detalle no sólo la situación en la frontera, sino la historia y las internas de las FARC y el ELN, a quienes combatió. También enumeró las motivaciones que estarían detrás tanto del régimen vecino como de los guerrilleros. Para el militar, mientras el hombre que conversa con seres alados quiere activar las fibras más viscerales de su pueblo, los grupos terroristas persiguen otros objetivos: por un lado golpear el proceso que concluye el domingo 27 de octubre con elecciones regionales; por otro, territorialidad. "Habrá que estar muy atentos", alerta el oficial colombiano en off the record. Los atentados ya comenzaron: candidatos locales perecen víctimas de ráfagas de fusil o explosivos desde el inicio de la campaña.