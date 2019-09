En el interés de saber qué acciones se tomaron en los comandos después del anuncio de Nicolás Maduro y la orden de Alerta Naranja, me encuentro con un oficial de una unidad militar de la zona fronteriza, específicamente del 105 Grupo de Artillería de Campaña "G/J José Gregorio Monagas" en la parroquia Jesús Enrique Lossada, del Zulia, a quien no puedo identificar porque sería sancionado. Ahí, al igual que en muchísimas unidades militares, hoy no pasó nada especial. "A nosotros nos lo dijeron eso esta tarde", es decir casi 24 horas después que se hizo el anuncio.