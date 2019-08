El mandatario colombiano afirmó que, "Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza, y mucho menos del narcotráfico".Y agregó: "Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano, y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, Presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional".