– Lo voy a decir. Bajito. Bajito para que nadie se entere. Un chisme. Ellos (la oposición) se comprometieron a ir a Washington para exigir que el gobierno de Trump levantara todas las sanciones contra Venezuela. Se comprometieron en la mesa. Estaban seguro de que lo iban a lograr. Pasó el miércoles, el jueves, y en la tarde del jueves les llegó la noticia de que no eran bienvenidos en Washington. Que no fueran a Washington. Que nadie se entere. Dejen el chisme. No se lo cuenten a nadie. Les dijeron que no se vistan que no van. Los dejaron con los boletos comprados. No fueron a Washington. Los tratan como a esclavos miserables. Y luego la respuesta se las dio el imperialismo el lunes y el martes pasado firmando la Orden Ejecutiva más brutal y criminal que jamás se haya firmado contra Venezuela. Así les responde el imperio a sus esclavos. A los traidores los utiliza y luego les da una patada bien fuerte por donde hay que dársela.