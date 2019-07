Donald Trump dijo que el embajador británico en Estados Unidos es "un tipo muy estúpido"

Reaccionó así a la filtración de un cable en el que el diplomático Kim Darroch calificaba de "inepta" a la Casa Blanca. Un día antes el mandatario republicano había anunciado que ya no tratarían con él. "No conozco al embajador pero me han dicho que es un tonto pretencioso", expresó